به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علی حسینی گفت: با هماهنگی خوبی که با سه شرکت اصلی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام شده است، مجموعه‌ای از فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی عرضه و خریداران صادراتی نیز تاکنون استقبال خوبی از این عرضه‌ها داشته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش حجم این عرضه در بورس گفت: برای مثال گاز مایع یا ال. پی. جی که در گذشته فقط از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عرضه می‌شد، از این به بعد شرکت ملی گاز ایران نیز ال. پی. جی خود را از طریق بورس عرضه خواهد کرد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران اضافه کرد: هفته آینده ۱۳ هزار تن گاز مایع از طرف شرکت ملی گاز در بورس عرضه می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین در گذشته گازوئیل از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در بورس عرضه می شد، اما با توجه به استقبالی که شکل گرفت و دستوری که وزیر نفت صادر کرد، گازوئیل نیز از طریق شرکت ملی نفت ایران به زودی برای مقاصد دریایی از مسیر بورس عرضه خواهد شد تا هم خریدارانی که مایل به تحویل دریایی هستند بتوانند از این فرصت استفاده کنند و هم به لحاظ حجم عرضه ها بتوان توسعه های خوبی در این بازار انجام داد.

حسینی توضیح داد: همانطور که خریداران علاقه‌مند هستند، باید بتوانند در بورس و در یک محیط شفاف خرید خود را انجام دهند؛ برای حفظ حقوق کشور و عرضه کنندگان نیز باید راهکارهای مناسبی داشت. به همین دلیل در مقررات بورس این مهم به درستی پیش‌بینی شده که خریداران برای اینکه در رقابت شرکت و بعدها بتوانند تعهدات خود را انجام دهند، باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت واریز کنند.

وی فرآورده های نفتی را مربوط به تمام ملت ایران دانست و افزود: براین اساس، همه موظفند از این فرآورده‌ها صیانت کنند، بنابراین ضرورت دارد در مقررات از خریداران نیز پیش پرداخت گرفته شود.

مدیرعامل بورس انرژی ایران دریافت پیش پرداخت را امری درست، قانونی و در جهت حمایت و صیانت از حقوق مردم و دولت عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: باید این باور را بین تصمیم گیران، مردم و رسانه ها ایجاد کرد که عرضه هایی که از طریق بورس انجام می شود با توجه به رقابتی بودن و شفافیت، منافع مردم و کشور را بیشتر تامین می کند.

حسینی گفت: این موضوع همچنین کمک خواهد کرد تا به تدریج هم خریداران بیشتری به این جرگه ملحق شوند و هم عرضه کنندگان که اغلب دولتی هستند و گاهی کارها را به کندی پیش می برند، سعی کنند سرعت بیشتری به کارها دهند؛ از اینرو مهمترین مانع در این مسیر «ذهنی» است تا اینکه «عملیاتی و تکنیکی» باشد