نگهداری ازسه نسخه خطی قدیمی زیارت اربعین در موزه آستان قدس رضوی

سید رضا صداقت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر در مخزن کتب خطی کتابخانه آستان قدس، حدود ۴۶۰۰ نسخه در موضوع ادعیه به زبان‌های فارسی و عربی نگهداری می‌شود. برخی از این کتاب‌ها به خاطر قدمت و اهمیت زیادی که دارند، بارها مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته‌اند.

وی افزود: امروزه انتشار فهرست‌های کتب خطی در کتابخانه‌های ایران به دو صورت موضوعی و شماره‌ای است. کتابخانه آستان قدس به صورت موضوعی و کتابخانه‌های آیت الله مرعشی، ملی و مجلس به صورت شماره‌ای فهرست کتاب‌های خود را منتشر می‌کنند.

صداقت حسینی با اشاره به اهمیت زیارت اربعین، تصریح کرد: زیارت اربعین را امام صادق (ع) به صفوان بن جمّال آموخته و فرموده‌اند:« آن را هنگام بلند شدن آفتاب روز اربعین، بخوان». این توصیه امام صادق(ع) اهمیت و ارزش این زیارت مأثور را می‌رساند.

کارشناس مرکز نسخ خطی آستان قدس ادامه داد: یکی از اولین و مهمترین کتب پیرامون زیارت اربعین، کتاب «المزار» نوشته شیخ مفید از علمای برجسته شیعه در قرن چهارم هجری است. این کتاب از گذشته، مورد استناد و اعتماد علما و دانشمندان بزرگ شیعه همانند شیخ طوسی، ابن طاووس، کفعمی و مجلسی بوده است. قدیم‌ترین و نفیس‌ترین نسخه خطی کتاب المزار شیخ مفید در ایران که فضیلت زیارت اربعین را شامل است به شماره ۳۴۱۳ در کتابخانه آستان قدس رضوی نگه‌داری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کتاب «مصباح المتهجّد» تألیف شیخ طوسی نیز از کهن‌ترین و معتبرترین آثار مشتمل بر ادعیه، زیارات، اعمال و آداب مستحب روزها و ماه‌های سال است، بیان کرد: قدیمی‌ترین و نفیس‌ترین نسخه خطی این کتاب در ایران که مشتمل بر شرح زیارت اربعین می‌باشد، درکتابخانه آستان قدس رضوی به شماره ۸۸۲۲ نگه‌داری می‌شود.

صداقت حسینی در انتها گفت: یکی دیگر از نفایس کتابخانه آستان قدس رضوی که متن زیارت اربعین را شامل است، نسخه خطی کتاب «المزار» اثر شمس‌الدین محمد بن مکی عاملی، معروف به شهید اول از فقهای بزرگ شیعه در قرن هشتم هجری است که به شماره ثبت ۳۲۸۹ در این مرکز نگه‌داری می‌شود.