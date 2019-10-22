به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با اشاره به اینکه ترویج و توسعه کسب و کارهای نوین در حوزه صنایع خلاق دانش بنیان و نوآور از اهداف این تفاهم نامه است گفت: این تفاهم نامه با هدف فراهم سازی امکانات برای بهره مندی افراد تحت حمایت از ظرفیت های نوین شرکت های عضو پارک علم و فنآوری است.

اکبر میرشکار با اشاره به ضرورت توسعه همکاریهای متقابل کمیته امداد و پارک علم و فنآوری گفت: مشارکت در کسب و کارهای خلاق و بهره گیری از تخصص های علمی، آموزشی و کاربردی متقابل در امر توسعه علم و فناوری با در نظر گرفتن سرمایه ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل مادی، اجتماعی و معنوی مددجویان نمونه این همکاری هاست.

وی هدایت نخبگان به ویژه فرزندان مددجوی دارای ثبت اختراع و معرفی کارجویان تحت حمایت کمیته امداد به پارک علم و فناوری را از مفاد این تفاهم نامه برشمرد و تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای رشد فکری و کاری مددجویان و تجاری سازی ایده‌های آنها از جمله برنامه های مهم این تفاهم نامه است.

مدیرکل کمیته امداد استان قم هم افزایی برای توسعه اشتغال پایدار اقشار آسیب پذیر به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، مشارکت در ساماندهی و ارائه خدمات به شرکتهای کمک نوآور (استارتآپ) فعال در حوزه صنایع خلاق و دانش بنیان مرتبط با کمیته امداد، معرفی رشته های آموزشی جدید و دانش بنیان برای آموزش مددجویان و معرفی مشاغل و تولیدات قابل اجرا برای اشتغال در قالب کارگاه های کوچک و خانگی را از جمله اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

وی با اشاره به اینکه امضای این تفاهم نامه موجب حمایت ویژه پارک علم و فناوری از ایده های فنآورانه مددجویان خواهد شد، افزود: با مشاوره های تخصصی به افراد تحت حمایت این نهاد در پارک، مراکز رشد مشترک را نیز راه اندازی خواهیم کرد.

میرشکار بهره‌گیری از تجربیات کارآفرینان موفق درجلسات آموزشی مددجویان را خاطر نشان کرد و گفت: اولویت دهی به مددجویان در بکارگیری نیروی کار در شرکت‌های دانش بنیان و وابسته به پارک با ارائه بسته‌های تشویقی کمیته امداد از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.