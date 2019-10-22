پیروزی شهرداری همدان در ثانیه های پایانی/صعود به جایگاه سوم

به گزارش خبرنگار مهر، قطار لیگ دسته دوم فوتبال کشور به ایستگاه ششم خود رسید تا شاهد بازی های داغ و تماشایی در این رقابت‌ها باشیم.

در این هفته شهرداری نماینده شایسته همدان در یک دیدار خانگی برای تیم شهرداری فومن به میدان رفت تا سومین پیروزی خانگی خود را در این رقابت‌ها جشن بگیرد.

با شروع بازی این شهرداری همدان بود که کاملاً نبض بازی را در اختیار داشت و موقعیت‌های بسیار زیادی روی دروازه حریف فومنی خود خلق کرد اما هر کدام از این موقعیت‌ها در روز بی دقتی و بدشانسی مهاجمان شهرداری تبدیل به گل نشد.

اما در نهایت در دقایق پایانی نیمه نخست و در دقیقه ۴۲ با ارسال زیبای حسین قادری دانشمند درون محوطه جریمه محمد کاظمی مهاجم زهردار شهرداری به زیبایی با ضربه سر گل نخست شهرداری همدان را به ثمر رساند تا این نیمه با نتیجه یک بر صفر به سود شهرداری همدان دو تیم به رختکن بروند.

در نیمه دوم باز هم این شهرداری بود که نبض بازی را در اختیار داشت و می توانست چندین بار دروازه فومن را باز کند و در جدی ترین صحنه محسن وفایی در موقعیتی تک به تک نتوانست گل دوم شهرداری را به ثمر برساند و خیال هواداران همدانی را راحت کند.

در قانون نانوشته فوتبال تیمی که نتواند گل بزند گل خواهد خورد تیم فوتبال شهرداری همدان در کمال ناباوری در دقیقه ۶۳ گل تساوی را دریافت کرد تا استرس و هیجان را به نیمکت و هواداران منتقل کند.

بعد از این گل فومنی ها جان دوباره گرفتند و دقایقی بازی بهتری ارائه دادند اما در ۱۰ دقیقه پایانی بازی با این شهرداری همدان بود که پشت سر هم یکی پس از دیگری موقعیت ها را از دست می داد.

تا اینکه داور ۵ دقیقه وقت اضافه گرفت که در همین دقایق و ثانیه های پایانی با ارسال مهدی خلج بر روی محوطه جریمه محمد بالاوند تعویض طلایی هادی گل محمدی توانست گل پیروزی شهرداری را به ثمر برساند.

در روزی که شهرداری همدان باید با اختلاف چند گل پیروز می شد اما با نتیجه ۲ بر یک به سومین پیروزی شیرین خانگی دست پیدا کرد تا با ۱۱ امتیاز و تفاضل گل کمتر در جایگاه سوم گروه الف لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار گرفت.

گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته هفتم در یک دیدار خارج از خانه ۱۳ آبان ماه باید برابر تیم امید گناوه به میدان برود.