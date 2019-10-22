پیروزی رعد پدافند ستارگان و «تا ثبت جهانی توس» برابر حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم «تا ثبت جهانی توس» امشب در هفته دوم از دور رفت رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور مقابل تیم هیأت کشتی خرم آباد به پیروزی رسید. این دیدار از گروه ب رقابتها در شهر خرم آباد برگزار شد که طی آن تیم تا ثبت جهانی توس با نتیجه ۹ بر یک ، میزبان خود را شکست داد.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: یونس سرمستی ۶- مصیب شیرزادی، برنده ۹

۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق، برنده ۱۳- شاهین شیری ۲

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی، برنده ۷- محمدجواد میرزائیان ۲

۷۰ کیلوگرم: ایمان رحمانی زاده، برنده ۴ – سهراب ادهم خلیلی ۲

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی، برنده ۱۰- احمد دولتشاه صفر

۷۹ کیلوگرم: محمدجواد حمیدی، برنده ۱۰- رضا شمس الدینی صفر

۸۶ کیلوگرم: علی رضا کریمی، برنده ۱۳- وحید بیرانوند ۲

۹۲ کیلوگرم: اسماعیل محمودی، برنده ۴ ضربه فنی- سیاوش ملکی صفر

۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان، برنده ۱۰- میثم نامداری صفر

۱۲۵ کیلوگرم: جعفر شمس ناتری، برنده ۱۰- علی رضا حسنوند صفر

دومین دیدار از هفته دوم دور رفت رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور هم در گروه ب در شهر ساری برگزار شد که تیم رعد پدافند ستارگان ساری با نتیجه ۶ بر ۴ از سد مهمان خود تیم دانشگاه آزاد اسلامی گذشت.



نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: عرفان آئینی ۱- عظمت توسکایف، برنده ۱۲

۶۱ کیلوگرم: محمد رمضان پور، برنده ۶- محمدباقر میرزایی ۱

۶۵ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، برنده ۱۲- سید محمد حسینی ۲

۷۰ کیلوگرم: امید خدمتی ۶- محمدرضا سرگو، برنده ۹

۷۴ کیلوگرم: رضا افضلی ۲- سعید داداش پور، برنده ۹

۷۹ کیلوگرم: محمد زارعی ۲- بهمن تیموری، برنده ۱۳

۸۶ کیلوگرم: رضا بیات ۲- مرصاد مرغزاری، برنده ۴

۹۲ کیلوگرم: حسین جلالی نژاد، برنده ۶- ارشک محبی ۵

۹۷ کیلوگرم: سجاد عزیزی ۱- دانیال شریعتی نیا، برنده ۴

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری، برنده ۴- عباس فروتن ۲ (دیسکالیفه)