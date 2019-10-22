دانشجوی یزدی دیوار شهر یاسپرین را نقاشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح با همکاری دانشگاه یزد و شهرداری یاسپرین با محوریت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مجارستان و در قالب قرارداد خواهر خواندگی شهر یزد و یاسبرین، از تاریخ ۲۶ شهریور تا ۱۵ مهرماه جاری انجام شد.

در این نقاشی دیواری از شاخصه های یزد نظیر مسجد جامع و شمسه مسجد همچنین مفاهیم فرهنگی کشور مجارستان با تاکید بر سرود ملی این کشور و رنگ های مربوط به کویر استفاده شده است.

در پایان این طرح، سفارت ایران در مجارستان و شهرداری یاسپرین با اهدای لوح یادبود از علی راسترو تقدیر و تشکر کرد.

همچنین در حاشیه این سفر، نمایشگاه نقاشی علی راسترو با حضور سفیر ایران در مجارستان، شهردار یاسبرین مجارستان و مردم هنر دوست این شهر در گالری استفان سیکرا افتتاح شد و آثار وی در قالب ۳۰ اثر در رشته کارتون و تصویر سازی به مدت یک هفته در معرض بازدید عموم قرار گرفت.

علی راسترو، متولد سال ۱۳۷۷ دانشجوی کارشناسی رشته نقاشی از دانشگاه یزد است که هم اکنون در رشته‌ های نقاشی، کارتون و تصویرسازی فعالیت می‌ کند.

برگزیده نقاشی دیواری در شهر یاسپرین کشور مجارستان، منتخب بیست و دومین جشنواره یورو کارتوناله بلژیک ۲۰۱۹، منتخب بیست و چهارمین بینال هنری گابروو بلغارستان ۲۰۱۹، چاپ هشت اثر در ششمین مجله کارتونیست‌های جهان uwc، چاپ پنج اثر در مجله calicomix کلمبیا، فینالیست و منتخب در جشنواره‌های متعدد کارتون از قبیل: برزیل، آلمان، ترکیه، مونته نگرو، کوزوو بخشی از موفقیت‌های علی راسترو است.