دستگیری سارق تایر در یزد/مالباختگان به کلانتری ۱۴ مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: با توجه به سرقت‌های متعدد لاستیک خودروها در شهر یزد، دستگیری سارق در دستور کار ماموران کلانتری های یزد قرار گرفت.

نصیری افزود: ماموران کلانتری ۱۴ ابوذر با انجام کار اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی، رد پایی از یک متهم حرفه ای به دست آورده و به همین منظور هماهنگی لازم با مقامات قضائی به عمل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد با اشاره به دستگیری متهم در عملیات ضربتی و غافلگیرانه افزود: سارق در بازجویی‌های پلیسی به ۱۰۵ فقره سرقت رینگ و لاستیک خودروها در سطح شهر یزد اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه این متهم نیز ۱۰۰ رینگ و لاستیک سرقتی کشف که بیشتر آن مربوط به خودروهای پراید است.

نصیری با بیان اینکه متهم به دادسرا معرفی شد، خاطرنشان کرد: مالکان خودروهایی که به این نحو مورد سرقت قرار گرفتند به کلانتری ۱۴ ابوذر مراجعه کنند.