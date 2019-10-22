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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۲۳:۰۲

ربیعی:

راهپیمایی اربعین در امتداد عاشورا ترکیبی از عشق و حماسه است

راهپیمایی اربعین در امتداد عاشورا ترکیبی از عشق و حماسه است

سخنگوی دولت عکاسی مستند را نوعی جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی بدون روتوش عنوان کرد و گفت: راهپیمایی اربعین در امتداد عاشورا ترکیبی از عشق و حماسه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «علی ربیعی» امروز سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه «موج عشق» منتخب عکس‌های رسانه‌ها از پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: تصویر و زبان هنر یکی از موثرترین راه‌های انعکاس پیام جهانی اربعین است که هم بازتاب احساس و عواطف مردم به وجود حضرت سیدالشهداء (ع) است و هم نماد تداوم نهضت عاشورا با محوریت حماسه و مقاومت و ایثار.

وی با اشاره به اثرگذاری عکس‌های نمایشگاه گفت: راهپیمایی اربعین در امتداد عاشورا ترکیبی از عشق و حماسه است و مردم از سراسر جهان برای عرض ارادت به ساحت قدسی سیدالشهداء خود را به کربلا می‌رسانند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: راهپیمایی میلیونی اربعین امروز مدیون امواج عشق و هنر مردمانی است که رمز ماندگاری تابلوی بی‌نظیر جدال حق و باطل در عاشورا را دریافته‌اند.

وی با بیان اینکه نوحه‌خوانی، پرده‌خوانی، تعزیه، شبیه‌خوانی و مداحی هنرهایی هستند که بواسطه ارتباط با مفهوم عاشورا، ماندگار شده‌اند، عکاسی را روایتی جهانی برای ثبت و جاودانگی زندگی و زمانه مردمانی دانست که قرن‌ها پس از عاشورا نیز همچنان از چشمه جوشان عاشورا الهام می‌گیرند.

ربیعی عکاسی مستند را نوعی جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی بدون روتوش عنوان کرد و اظهار داشت: هر هنری که خود را در دستگاه عاشورا تعریف کند هرگز کهنه نخواهد شد.

وی همچنین از معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست عکس‌های مردمی از راهپیمایی اربعین هم طی فراخوانی جمع‌آوری و در نمایشگاهی به معرض دید عموم گذاشته شود.

سخنگوی دولت تابلوی یادبود این نمایشگاه را نیز با نگارش این جملات امضا کرد: «ترکیبی از عشق به حسین (ع)، هنر عکاسی و امواج عشق انسانی… لحظه‌های تاریخی اینچنین به یادها می‌مانند.»

نمایشگاه موج عشق که به همت معاونت مطبوعاتی برپاشده، تا ۶ آبان در این فرهنگسرا برقرار است.

کد مطلب 4753863

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