به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، «علی ربیعی» امروز سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه «موج عشق» منتخب عکسهای رسانهها از پیادهروی اربعین اظهار داشت: تصویر و زبان هنر یکی از موثرترین راههای انعکاس پیام جهانی اربعین است که هم بازتاب احساس و عواطف مردم به وجود حضرت سیدالشهداء (ع) است و هم نماد تداوم نهضت عاشورا با محوریت حماسه و مقاومت و ایثار.
وی با اشاره به اثرگذاری عکسهای نمایشگاه گفت: راهپیمایی اربعین در امتداد عاشورا ترکیبی از عشق و حماسه است و مردم از سراسر جهان برای عرض ارادت به ساحت قدسی سیدالشهداء خود را به کربلا میرسانند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: راهپیمایی میلیونی اربعین امروز مدیون امواج عشق و هنر مردمانی است که رمز ماندگاری تابلوی بینظیر جدال حق و باطل در عاشورا را دریافتهاند.
وی با بیان اینکه نوحهخوانی، پردهخوانی، تعزیه، شبیهخوانی و مداحی هنرهایی هستند که بواسطه ارتباط با مفهوم عاشورا، ماندگار شدهاند، عکاسی را روایتی جهانی برای ثبت و جاودانگی زندگی و زمانه مردمانی دانست که قرنها پس از عاشورا نیز همچنان از چشمه جوشان عاشورا الهام میگیرند.
ربیعی عکاسی مستند را نوعی جامعهشناسی و انسانشناسی بدون روتوش عنوان کرد و اظهار داشت: هر هنری که خود را در دستگاه عاشورا تعریف کند هرگز کهنه نخواهد شد.
وی همچنین از معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست عکسهای مردمی از راهپیمایی اربعین هم طی فراخوانی جمعآوری و در نمایشگاهی به معرض دید عموم گذاشته شود.
سخنگوی دولت تابلوی یادبود این نمایشگاه را نیز با نگارش این جملات امضا کرد: «ترکیبی از عشق به حسین (ع)، هنر عکاسی و امواج عشق انسانی… لحظههای تاریخی اینچنین به یادها میمانند.»
نمایشگاه موج عشق که به همت معاونت مطبوعاتی برپاشده، تا ۶ آبان در این فرهنگسرا برقرار است.
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