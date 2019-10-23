به گزارش خبرنگار مهر، سعید سلطانی کارگردان سریال «ستایش» و فریبا نادری بازیگر سریال امروز صبح اول آبان در برنامه «سلام صبح بخیر» در شبکه سه سیما حضور یافتند و درباره بخشهای مختلف این سریال گفتگو کردند.
سلطانی در ابتدا در پاسخ به اینکه فکر میکرده است که این سریال با این میزان از مخاطب و رضایت مواجه شود، بیان کرد: در وهله اول این را لطف خدا میدانم و در هر کاری که انجام میدهیم یک هدف داریم و آن هم این است که سریال دیده شود. اگر نگویم این میزان مخاطب پیش بینی پذیر بود چون به هر حال برای من هم باورش دشوار است ولی تا حدی هم این را حدس میزدیم که به دلیل روایت و قصه، کار مورد اقبال عمومی قرار میگیرد.
نادری نیز درباره بازخوردهای این سریال اظهار کرد: من زمانی که فصل اول «ستایش» پخش میشد خودم هم بیننده اش بودم ولی فکر نمیکردم با این شدت از بیننده روبرو شود.
در ادامه سلطانی درباره شروع پروژه که قرار بود ایرج قادری کارگردانی آن را برعهده داشته باشد، گفت: شروع و سنگ بنای این سریال زندهیاد ایرج قادری بود که خیلی دوست داشت این کار را بسازد و حتی ورود سعید مطلبی هم به دلیل ورود قادری بود.
وی اضافه کرد: او حدود ۲۰۰ دقیقه هم از کار را تولید کرده بود ولی به دلایلی نتوانست آن را ادامه دهد. شروع کاری که از ابتدا در آن حضور نداشته اید و بخش قابل توجه عوامل چیده شدهاند، دشوار است ولی من متن را خواندم، قصه نو و داستان به روزی داشت که به خیلی از حوزههایی که در تلویزیون به آنها وارد نشده بودیم ورود کرده بود.
آنقدر هول شدم که اصلا نپرسیدم متن و نقش چیست
نادری درباره حضور در سریال به عنوان نقش منفی گفت: روزی که با من تماس گرفتند آنقدر هول شدم که اصلا نپرسیدم متن و نقش چیست و فقط آدرس دفتر کارشان را پرسیدم.
وی درباره اینکه این نقش آفرینی چه جایگاهی در کارنامه اش دارد، یادآور شد: شاخص ترین کار من «ستایش۳ » است وقتی اسم پری سیما میآید مردم میگویند «اوه اوه» و خوشحالم که این نقش درست انجام شده است.
سپس سلطانی درباره تقسیمبندی نقشهای منفی و مثبت بیان کرد: این نقشها از ضروریات داستان است اما مساله این است که انگیزه آدمها در نقشهای منفی و مثبت توضیح داده میشود اگرچه تایید و تکذیب نمی شود اما بیننده وضعیت آدمها را میفهمد و به نوعی قضاوت میرسد.
وی درباره اینکه قطب منفی و مثبت مطلق در این سریال نداشته اند، گفت: کاراکتر پری سیما به نظرم کار بسیار دشواری بود و نقشهایی که بار منفی داشت سختی بیشتری داشتند.
نادری نیز در این باره اظهار کرد: نقش منفی خیلی سخت تر است چون معمولا فاصله زیادی با شخصیت واقعی خود بازیگر دارد و دانستنش از چند تکنیک بازیگری فراتر است و به کمک کارگردان و یا نویسندگی خوب نیاز دارد.
وی درباره نقش خود و اینکه آن را خاکستری میداند یا سیاه، توضیح داد: من به پری سیما حق نمی دهم اینقدر بد باشد. او حق دارد ناراحت باشد اما حق ندارد روی تمام روابط و خانواده پا بگذارد و به این ترتیب من وجهه روشنی در او ندیدم.
مطلبی اولین نویسندهای است که با خیال راحت با او کار میکنم
سلطانی در ادامه درباره سطح تعامل خود با سعید مطلبی نویسنده سریال عنوان کرد: مطلبی نویسنده و شاید خالق اصلی متن و روایت هاست. من و همه عوامل کار ارتباطی دائمی با او داریم. او آنقدر با علاقه مندی کار میکند که من تعجب میکنم و گویی همیشه با خودش مسابقه دارد. او اولین نویسندهای است که با خیال راحت با او کار میکنم.
نادری نیز درباره تعامل با نویسنده گفت: در بیشتر سکانسهایی که حضور داشتم آقای مطلبی در صحنه بودند و بدون او، کار برایم سخت بود.
وی درباره اینکه چه ویژگی ای از پری سیما برای مطلبی مهم بوده است، بیان کرد: با توجه به اینکه از ابتدای «ستایش۳» چهره پری سیما رو شده بود مطلبی دیگر نقاب پری سیما در «ستایش ۲» را از من نمی خواست و نیاز میدانست که این نقاب از چهره پری سیما کاملا بیفتد.
سلطانی درباره اینکه تکه کلامها و دیگر ویژگیهای حشمت فردوس چگونه شکل گرفته است، بیان کرد: قبل از حضور من بخشی از کار شکل گرفته بود و زمانی که کار ادامه مییابد و نوعی استحاله بین بازیگر و نقش رخ میدهد. داریوش ارجمند هم در بخشهایی این نزدیکی را پیدا کرده است و شاید اگر هر کسی جز ارجمند بود این نقش اینگونه شکل نمی گرفت. ارجمند یک دایی و دوستانی در میدان تره بار داشته است که خیلی از آنها وام گرفته است و زمانیکه کار میکردیم خیلیها هم میآمدند و به او بازخورد میدادند.
ترس از حضور در مقابل داریوش ارجمند
نادری در ادامه درباره تعامل نقش خود با حشمت فردوس بیان کرد: اولین بار که روبروی ارجمند بازی داشتم سکانسی بود که تهدیدهایی را با زبان نرم بیان میکردم ولی از قبلش ترس داشتم و نگران این بودم که باید از موضع قدرت صحبت کنم و فکر میکردم در توانم نبود. این ترس از حشمت فردوس بود چون آقای ارجمند به شدت مرد دوستداشتنیای هستند و من را که دیدند فهمیدند من ترسیدهام.
در ادامه سلطانی درباره اینکه چرا برخی از رسانهها و منتقدان چندان موافق برای همراهی با سریال نیستند، اظهار کرد: به نظرم کم هوشی است که انتقادی را که اسباب بهتر شدن کار میشود، نپذیرید.
سلطانی: من عبارت فیلمفارسی را نمیفهمم که احتمالا باید به سریالفارسی تبدیل شود ولی من این معنا را نمی فهم که با یک انگ اثری را که علیرغم همه اتفاقات دیده شده است، در نظر نگیرندوی ادامه داد: نمی خواهم به عنوان مدرک بگویم که چرا کار در نقاطی دچار انتقاد شده است ولی منتقد وقتی درباره کار تلویزیونی حرف میزند باید این تفاوت در مقایسه مخاطب ۸۵ میلیونی با مخاطب چند میلیونی سینما را در نظر بگیرد. ضمن اینکه به نظر همه منتقدان احترام میگذارم و حتما همه آنها میپذیرم.
کارگردان «ستایش» درباره اینکه آیا این نکته را که سریال براساس مدل فیلمفارسی نوشته شده است، میپذیرد یا خیر توضیح داد: من عبارت فیلمفارسی را نمیفهمم که احتمالا باید به سریالفارسی تبدیل شود ولی این معنا را نمیفهمم که با یک انگ اثری را که علیرغم همه اتفاقات دیده شده است، در نظر نگیرند. اثر اگر دیده نشود کار خود را انجام نداده است.
وی درباره نظراتی که به شوخی یا جدی در فضای مجازی مطرح میشود، اظهار کرد: من از شوخ طبعی مردم خنده ام میگیرد. آنها درباره گریم ستایش نظر داده بودند و یا به روابطی که در داستان است، پرداخته بودند و هر شب که پخش میشود انگار روابطی را کشف میکنند.
نادری نیز درباره نظر مردم در فضای مجازی گفت: من آب میخورم مردم میگویند پول حشمت فردوس را خورده ام.
سلطانی در ادامه درباره فعالیت این روزهایش بیان کرد: مجموعه تازهای را برای شبکه دو سیما به نام «بوم و بانو» به نویسندگی شعله شریعتی شروع کرده ایم که حدود دو ماه است جلوی دوربین رفته و امیدواریم سال بعد پخش شود.
وی در پایان درباره فصل چهارم «ستایش» نیز یادآور شد: خیلیها از من درباره فصل چهارم «ستایش» سوال میکنند ولی وقتی فصل دوم را تمام کردیم، میدانستیم این متن ادامه خواهد داشت ولی خیلی به کشف و شهود آقای مطلبی ارتباط دارد. زمانی که متن فصل سوم به من رسید ۲۵ قسمت حدودا نوشته شده بود و الان هم باید از مطلبی بپرسم البته داستان در این فصل پایان خوبی دارد و اگر فصل بعدی داشته باشد باید اتفاق جدیدتری رخ دهد.
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