به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «بدنم را گم کرده‌ام» که ماجرای دستی است که از بدن جدا شده و در جستجوی آن است که به بدنش پیوند داده شود به عنوان برنده جایزه بزرگ جشنواره فیلم انیمیشن «ایز» انتخاب شد.

در این جشنواره که از ۱۸ تا ۲۰ اکتبر در لس‌آنجلس برگزار شد، جایزه تماشاگران نیز بین ۲ فیلم تقسیم شد که شامل «با تو در معرض هوا» ساخته موکوتو شینکای از ژاپن و «پرستوهای کابل» ساخته زابو برایتمن و الیا گوبی-مولِک از فرانسه، لوکزامبورک و سوییس بود.

نت‌فلیکس امتیاز پخش جهانی «بدنم را گم کرده‌ام» به کارگردانی جرمی کلاپین را پس از نمایش فیلم در جشنواره فیلم کن امسال خرید. این فیلم فرانسوی که جایزه اصلی بخش هفته کارگردان‌های کن را برد به زبان اصلی در جشنواره «ایز» نمایش داده شد.

هیات داوران «ایز» از این انیمیشن برای استفاده اوریجینال و شگفت انگیزش از انیمیشن به عنوان یک ابزار برای بیان اسرار غیرمتعارف تجلیل کردند.

علاوه بر این «داستان جالب مارونا» موفق به کسب جایزه ویژه داوران شد. این فیلم اکسپرسیونیستی درباره یک سگ سیاه و سفید است که تصادفی کرده که موجب شده تا به همه خانه‌ها و صاحبانی که داشته واکنش نشان دهد. آنکا دامین نویسنده و کارگردان این اثر است.

در این جشنواره اکران ویژه چند انیمیشن موفق از جمله «جهان استیون: یک فیلم» و «نه ژا» انیمیشن چینی موفق در باکس آفیس انجام شد.

این سومین دوره برگزاری جشنواره فیلم انیمیشن «ایز» بود.