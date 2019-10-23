کشف یک هکتار زمین خواری در فامنین

سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر این که یک هکتار از اراضی ملی واقع در یکی از روستاهای شهرستان فامنین توسط یک نفر از اهالی به صورت غیر قانونی تصرف و زیر کشت رفته، پس از شناسایی این فرد با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان فامنین نامبرده به اتهام زمین خواری اراضی دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه بنا بر نظر کارشناسان رسمی منابع طبیعی ارزش این زمین ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده، افزود: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف سوخت قاچاق در فامنین

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین همچنین از کشف یک هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری در محور فامنین به تهران به یک وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ علی حسن حیدری افزود: طی بازرسی از این خودرو، یک هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و یک متهم در این خصوص پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و شهروندان نیز می توانند اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین تاکید کرد: پلیس با قانون شکنان قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.