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۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲

برنامه جانسون برای برگزیت رد شد

نرخ برابری پوند انگلیس در برابر دلار افت کرد

نرخ برابری پوند انگلیس در برابر دلار افت کرد

نرخ برابری پوند انگلیس در برابر دلار پس از این که سه‌شنبه شب قانون‌گذاران انگلیس برنامه زمان‌بندی دولت بوریس جانسون، برای تصویب قانون‌های لازم برای توافق برگزیت را رد کردند، سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پس از این که سه‌شنبه شب قانون‌گذاران انگلیس برنامه زمان‌بندی دولت بوریس جانسون، برای تصویب قانون‌های لازم برای توافق برگزیت را رد کردند، نرخ برابری پوند انگلیس در برابر دلار سقوط کرد.

نرخ برابری پوند با دلار ۰.۴۰ درصد سقوط کرد و با پایین آمدن از رکورد ۵ و نیم ماهه خود، که با امید به تصویب توافق برگزیت به آن دست یافته بود، به ۱.۲۸۱ واحد رسید.

نرخ برابری پوند در مقابل یورو هم ۰.۲۴ درصد افت کرد و به ۰.۸۶۲ واحد رسید. 

این رای باعث شد برنامه‌های نخست‌وزیر جانسون برای ترک اتحادیه اروپا در پایان ماه جاری، با تردیدی جدی روبرو شود. 

کد مطلب 4754027

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