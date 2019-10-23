محتوا محوری در برنامه های ۱۳ آبان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ناصر صبح چهارشنبه در نخستین جلسه هماهنگی برنامه های روز ۱۳ آبان در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان، با بیان اینکه برنامه های یوم الله ۱۳ آبان ماه توسط سازمان ها به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ارائه شود، گفت: باید این روز مهم و تاریخی بهتر از سال های گذشته برگزار شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط امروز کشور باید برنامه ها طوری تهیه شود که مردم و دانش آموزان با شور زیادی در راهپیمایی حضور داشته دشمنان را خشمگین کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان بر لزوم توجه به شاخصه های شکل گیری یوم الله ۱۳ آبان تاکید کرد و افزود: ۱۳ آبان ماه فرصت بسیار مناسبی برای بیان و تبیین ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

ناصر با بیان اینکه فلسفه شکل گیری یوم الله ۱۳ آبان در جامعه برای دانش آموزان به خوبی تبیین شود، گفت: سه رخداد بسیار مهم از افتخارات مهم و ملی مبارزات انقلاب اسلامی در تاریخ کشورمان است که هر سه رویداد مربوط به ۱۳ آبان است‌.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان باید محور اندیشه استکبارستیزی باشد، بر محتوا محوری در برنامه های ۱۳ آبان تاکید کرد و افزود: در این روز در ۱۳ مسجد و ۱۳ مدرسه فعال استان زنجان برنامه های روز ۱۳ آبان برگزار خواهد شد.

ناصر ابراز کرد: باید برنامه های راهپیمایی روز ۱۳ آبان ماه مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب باشد و تمام ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود.

وی افزود: مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان‌، از چهارراه انقلاب تا آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم (ع) راس ساعت ۹:۳۰ برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان امری مهم است، چرا که بازتاب تبلیغاتی زیادی به همراه دارد.