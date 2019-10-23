مصرف نمک و شکر با بازرسی استاندارد در کشور کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خاکی فیروز پیش از ظهر سه شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در گلستان با بیان این که روز جهانی استاندارد در ۱۶۳ کشور جشن گرفته می شود، اظهارکرد: استاندارد وظیفه تک تک افراد جامعه است و هرجا که احساس آرامش کردیم نشان می دهد که استانداردها رعایت شده است.

وی با بیان اینکه روح تفکر متعالی باید وجود داشته باشد تا تعهد مدیران ارشدی که در اقتصاد کلان تاثیرگذار هستند زمینه بهبود مستمر شرایط را فراهم کنند، گفت: استاندارد در فواصل مشخص تجدیدنظر می شود و امروز با بازرسی استانداردها مصرف شکر و نمک کاهش یافته است.

خاکی فیروز تصریح کرد: پوستر جهانی استاندارد هرساله در دنیا طراحی می شود و در سال ۹۶ و ۹۸ دو فرد ایرانی توانستند که این جایزه را از آن خود کنند.

وی گفت: تنها کشوری که دو بار این جایزه را دریافت کرده ایرانی بود و موضوع پوستر امسال هم تاثیرات ویدیو در زندگی حال و آینده بود که نشان دهنده حضور فناوری در زندگی بشری و تأثیرات فراوان آن است.