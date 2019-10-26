۹ تن انواع مواد مخدر در استان سمنان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان که غروب شنبه در استانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه عزم خوبی خوشبختانه در مقابله با مواد مخدر در سطح استان وجود دارد، ابراز داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۹ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است .

وی با بیان اینکه یکی از نیازهای ما در سطح شورای مبارزه با مواد مخدر در سطح استان اقدام جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی در این راه است، افزود: آگاهی، پیشگیری و اجتماعی کردن، سه رکن اصلی مقابله با این پدیده شوم است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه آگاهی اجتماعی می‌تواند در کاهش سوء مصرف مواد مخدر تاثیر بسزایی داشته باشد، ابراز داشت: اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر، باید به یک فرهنگ تبدیل شود چرا که تاثیر خوبی در سطح جامعه دارد.

خجسته پور با تاکید بر ضرورت آگاهی جامعه در حوزه مواد مخدر، تاکید داشت: همه اقشار جامعه در مبارزه با این بلای خانمان‌سوز تلاش کنند.

وی در خاتمه گفت: سمنان یکی از معدود استان‌هایی است که کمپ ماده ۱۶ در آن تعریف نشده و لذا نیاز است این کمپ با استفاده از ظرفیت بخش خصوص و سازمان‌های مردم نهاد، برای ترک اعتیاد استقرار یابد.