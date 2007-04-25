ارائه کمک مالی به مرکز توانبخشی "عمل" منوط به داشتن مجوز بهزیستی است

محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارائه کمک های مالی بهزیستی به مرکز آموزشی و توانبخشی "عمل"، افزود: این مرکزغیر دولتی چندین سال است با حمایت وزارت کار، در زمینه آموزش و نگهداری فرزندان معلول کارگری و ارائه خدمات روزانه و شبانه به آنان فعالیت می کند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه مرکز "عمل" از سوی بهزیستی مجوز ندارد، خاطر نشان کرد: این مرکز برای دریافت کمک مالی و یارانه باید مجوز بگیرد. طی سالهای گذشته بهزیستی اعلام کرده بود که این مرکز برای دریافت مجوز اقدام کند و آنها نیز از سال گذشته اقدامات خود را آغاز کردند اما هنوز مدارک آنها برای گرفتن مجوز بهزیستی تکمیل نشده است.

وی گفت: موسسات خیریه و تشکلهای غیر دولتی که مجوز قانونی از سوی سازمان بهزیستی ندارند نمی توانند از کمک مالی نیز بهره مند شوند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران از پرداخت 5 میلیون تومان کمک بلاعوض به مرکز "عمل" در اواخر سال گذشته خبر داد و افزود: اما در مجموع دریافت هر وجهی از بهزیستی توسط مراکز غیر دولتی و خیریه، منوط به گرفتن مجوز است و بهزیستی هیچ تعهدی نسبت به ارائه کمک بلاعوض و پرداخت یارانه به این مرکز ندارد.

نفریه تاکید کرد: ما نمی خواهیم با ارائه کمک به تشکل های غیر دولتی و موسسات خیریه، آنها را وابسته به پول دولتی کنیم اما تا جایی که امکان داشته باشد در زمینه پرداخت یارانه و کمک به آموزش معلولان کمک می کنیم.

وی با اشاره به مشکل مرکز آموزشی و توانبخشی فرزندان معلول کارگری "عمل" با وزارت کار، تاکید کرد: مسئولان وزارت کار خواستار شفافیت مالی و مشارکت بیشتر در مدیریت مرکز عمل شدند و همین امر موجب بروز مشکلات مالی برای مرکز شده است.