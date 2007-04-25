کشف سیاره ای شبیه زمین با احتمال وجود حیات

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته اختر شناسان اروپایی، این سیاره در منطقه ای مرکزی موسوم به sweet spot می چرخد که احتمال وجود حیات در آن می رود.

به گفته دانشمندان، این نخستین سیاره واقع شده در آن سوی منظومه شمسی است که جرم آن 5 برابر زمین است و به دور Gliese 581 می گردد. این جرم فضایی ستاره کوتوله قرمزی با فاصله 20 سال نوری از منظومه شمسی است و به گفته دانشمندان این سیاره اکنون بوی حیات می دهد.

بر اساس گزارش لوس آنجلس تایمز، تیم متشکل از دانشمندان سوئیسی، فرانسوی و پرتغالی کاشف این سیاره، دمای سطحی آن را 104 درجه فارنهایت تخمین زدند که در آن محدوده، آب به صورت مایع وجود دارد.

خاویر دلفوسه، اخترشناس دانشگاه گرنوبل فرانسه افزود: احتمال می رود این سیاره به سبب درجه حرارت و مجاورت نسبی، هدف بسیار مهمی برای ماموریت های فضایی آینده به شمار رود که در زمینه وجود حیات خاکی در منظومه شمسی مورد پژوهش و توجه دانشمندان است.

کشف این سیاره در "رصد خانه جنوب اروپا" به وسیله طیف نگار تلسکوپ HARPS صورت گرفته است.