مروی: مسئولان مشهد خود را کارگزار امام رضا (ع) بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در جلسه مشورتی دهه آخر صفر که با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار خراسان رضوی و مدیران شهری و استانی در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه صفر، با اشاره به روند رو به رشد کیفیت برگزاری مراسم دهه پایانی ماه صفر، افزود: این مراسم هر سال نسبت به سال قبل با کیفیت بهتر و خدمات شایسته‌تری برگزار می‌شود و این توفیق، مرهون عنایت حضرت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و همکاری و تلاش مسئولان است. خداوند را شاکریم که توفیق خدمت به بارگاه منور امام رضا (ع)، شهر آن حضرت و زائرانش را به ما عطا کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثر کارگروه ملی زیارت در مناسبت‌های خاص ملی و مذهبی، تصریح کرد: انتظار می‌رود این کارگروه، به‌ویژه در مناسبت‌هایی همچون دهه پایانی ماه صفر، تصمیمات کلان و راهگشا در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری، اسکان، تأمین نیازهای ضروری زائران، ارائه آمار دقیق، افزایش ظرفیت ناوگان ریلی، اتوبوسی و هوایی، نظارت بر قیمت بلیت، ایمن‌سازی جاده‌های منتهی به مشهد، توسعه مجتمع‌های خدماتی، پارکینگ‌ها و مراکز اقامتی اتخاذ کند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با زیارت در طول سال از سوی دبیرخانه کارگروه ملی زیارت تأکید کرد و گفت: توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری، تولید و عرضه محصولات فرهنگی، ارتقای امنیت و ایمنی زائران، بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی و نظارت بر عملکرد اصناف و مراکز خدمات‌رسان باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا هیچ فرد یا مجموعه‌ای، اعم از دولتی یا خصوصی، با گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب یا ارائه خدمات نامناسب، حقوق زائران حضرت رضا (ع) را تضییع نکند.

مروی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از نگاه پدرانه آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان نسبت به مسائل استان، شهر، مجاوران و زائران با اشاره به زائران پیاده دهه آخر صفر، گفت: این قشر از زائران نیز باید مورد توجه قرار گیرند. البته جایگاه منحصربه‌فرد راهپیمایی اربعین باید حفظ شود؛ اما این موضوع هرگز به معنای بی‌توجهی به زائرانی که پیاده مشرف می‌شوند نیست و خدمت‌رسانی شایسته به آنان باید همواره در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه همه مدیران استان و شهر، خدمتگزاران شهر امام رضا (ع) هستند، خواستار توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به نیازهای زائران شد و گفت: بخشی از درآمدهای حاصل از حضور زائران باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران شود.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان استان و شهر در خدمت رسانی شایسته به زائران، ادامه داد: نکاتی که مطرح می‌شود از سر گلایه نیست، بلکه با هدف ایجاد حساسیت و توجه بیشتر نسبت به مسئولیت‌های دستگاه‌ها در قبال زائران حضرت رضا (ع) است.

مروی با تأکید بر اینکه مشهد هویت و اعتبار خود را از بارگاه منور حضرت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) گرفته است، افزود: باید همواره به یاد داشته باشیم که اینجا شهر امام رضا (ع) است. مشهد به برکت وجود بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) شکل گرفته و اعتبار و هویت خود را از مضجع شریف آن حضرت گرفته است؛ از همین رو نیز «مشهد» نامیده شده است؛ بنابراین همه مسئولان استان و شهر، در حقیقت در شهر امام رضا (ع) خدمت می‌کنند و به تعبیری، هر یک از شما استاندار، شهردار، فرماندار و مسئول شهر امام رضا (ع) هستید.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: آستان قدس رضوی برای اداره حرم مطهر و خدمت‌رسانی در داخل بارگاه منور، به لطف خدا از ظرفیت و توان کافی برخوردار است و نیازی ندارد دست یاری به سوی کسی دراز کند. ما با افتخار حرم مطهر را در شأن سلطانی حضرت و به بهترین شکل اداره می‌کنیم؛ اما خدمات شهری و رفع نیازهای زائران در بیرون از حرم مطهر، وظیفه مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به موضوع تأمین پارکینگ زائران تصریح کرد: سال‌هاست موضوع تأمین پارکینگ زائران را از مسئولان پیگیری می‌کنم، اما هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است. در طول سال چه تعداد پروژه مشخص برای زائران در مشهد اجرا می شود؟ آیا مدیریت شهرداری مشهد می تواند بگوید زائران به من ارتباطی ندارند؟ چنین تفکیکی میان شهر و زائر، نادرست است. مگر مشهد را می‌توان از زائران جدا دانست؟

مروی ادامه داد: اگر امروز مشهد از عمران، آبادانی، توسعه و رونق اقتصادی برخوردار است، همه این برکات به واسطه وجود امام رضا (ع) است. اگر این بارگاه نورانی نبود، چه کسی به مشهد سفر می‌کرد؟ حتی رونق مناطق ییلاقی اطراف مانند طرقبه و شاندیز نیز از برکت حضور زائران حضرت رضا (ع) است. هرچه رشد و پیشرفت در این شهر شکل گرفته، مرهون وجود آن حضرت است.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: دستگاه‌های مختلف از برکت حضور زائران درآمدهای قابل‌توجهی کسب می‌کنند؛ اما چه میزان از این درآمدها صرف رفاه و خدمت‌رسانی به زائران می‌شود؟ آستان قدس برای اداره حرم مطهر هیچ مطالبه‌ای ندارد و سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان برای اداره حرم و ارائه خدمات به زائران هزینه می‌کند و در این زمینه هیچ نیازی به کمک دیگران ندارد؛ اما آیا رسیدگی به خیابان‌های اطراف حرم، تأمین پارکینگ و خدمات شهری زائران نیز باید بر عهده آستان قدس باشد؟

وی عنوان کرد: آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر در قبال تأمین پارکینگ زائران مسئولیتی ندارند؟ اگر ندارند، پس مسئول این موضوع چه نهادی است؟ فضای زیرگذر حرم مطهر، در حقیقت پارکینگ نیست، بلکه رواق است؛ در گذشته نیازی به این فضاها وجود نداشت و به‌طور موقت در اختیار مدیریت شهری قرار گرفت، اما امروز با افزایش شمار زائران، این فضاها برای ایجاد رواق مورد نیاز حرم مطهر است.

مروی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از محل حضور زائران درآمدهای قابل‌توجهی دارند، بیان کرد: برای نمونه، از محل ساخت هتل‌ها در مشهد درآمدهای مختلفی کسب می‌شود؛ در حالی که اگر حرم مطهر رضوی نبود، زائری نیز وجود نداشت و اساساً چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیز شکل نمی‌گرفت. همچنین دولت از گردش مالی شهر و مالیات‌های مرتبط با حضور زائران داخلی و خارجی بهره‌مند می‌شود. انتظار ما این است که بخشی از این درآمدها صرف ارتقای خدمات به زائران شود.

تولیت آستانقدس رضوی، با اشاره به لزوم توجه به مسائل فرهنگی پیرامون حرم مطهر، بر ضرورت ایفای مسئولیت همه دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه تأکید کرد و گفت: موضوع بی‌حجابی به اطراف حرم مطهر رسیده و این موضوع موجب رنجش خاطر مؤمنان است. آستان قدس رضوی سالانه میلیاردها تومان برای تهیه و اهدای چادر در مبادی ورودی حرم مطهر هزینه می‌کند، اما آیا سایر دستگاه‌های مسئول در این زمینه وظیفه‌ای ندارند؟

وی ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های مسئولان استان و شهر، گفت: نباید میان آستان قدس رضوی، زائران و شهر مشهد تفکیکی قائل شد. همه مسئولان استان خراسان رضوی و شهر مشهد، کارگزاران حضرت رضا (ع) هستند و توفیق خدمت به زائران آن حضرت، نعمتی بزرگ و مسئولیتی سنگین است.