کلت کمری در مخفیگاه یک شرور در قرچک؛ پلیس از بازداشت او خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور شامگاه جمعه از بازداشت فردی خبر داده که به گفته پلیس، در ماه‌های اخیر با تهدید شهروندان و ایجاد درگیری، موجب ایجاد رعب و برهم‌زدن آرامش عمومی در این شهرستان شده بود.

فرمانده انتظامی قرچک گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرچک پس از شناسایی این فرد و محل اختفای او، با هماهنگی مقام قضایی عملیاتی را برای بازداشتش اجرا کردند.

به گفته فرمانده انتظامی قرچک، این فرد در جریان عملیات غافلگیرانه پلیس بازداشت و در بازرسی از مخفیگاهش یک قبضه کلت کمری که پلیس آن را سلاح جنگی اعلام کرده است، کشف شد.

او افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قضایی تحویل مرجع قضایی شده و با صدور قرار مناسب، روانه زندان شده است.

قاسم‌پور تأکید کرد تأمین امنیت شهروندان «خط قرمز پلیس» است و مأموران انتظامی با افرادی که به گفته او موجب ایجاد ناامنی و برهم‌زدن نظم عمومی شوند، برخورد خواهند کرد.