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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

کشف ۲۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۴ منزل مسکونی در بابلسر

کشف ۲۸ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۴ منزل مسکونی در بابلسر

بابلسر- فرمانده انتظامی بابلسر از شناسایی و جمع‌آوری ۲۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز به ارزش ۴۷ میلیارد ریال در جریان اجرای طرح مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز در برخی منازل مسکونی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان بابلسر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، چهار منزل مسکونی را که محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی بابلسر ادامه داد: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از این واحدهای مسکونی، ۲۸ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و جمع‌آوری کردند.

درویشی ارزش تجهیزات کشف‌شده را برابر نظر کارشناسان، ۴۷ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه متهمان دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به آثار فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز بر مصرف شبکه برق، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مسیرهای قانونی به پلیس اطلاع دهند..

کد مطلب 6910590

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