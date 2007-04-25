دولت برای حل مشکلات "سیاست تعدیل" را در دستور کار قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی بعد از ظهر روز گذشته در دیدار جمعی از دانشجویان رشته اقتصاد و اعضای کار گروه "سازندگی و اصلاحات" برای نمایشگاه "نگرشی تاریخی بر صد سال اقتصاد ایران" با ارائه تحلیلی تاریخی از روند برنامه نویسی دولتهای پس از انقلاب اسلامی، گفت: اگر چه همه دولتها برنامه هایی برای اداره کشور داشته اند اما تا سال 1367 جنگ تحمیلی فرصتی به مسئولان کشور نمی داد که ایده های خود در عرصه های مختلف را در قالب برنامه های چندین ساله ارائه کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اوضاع نابه سامان اقتصادی و اجتماعی ایران در سالهای اول پس از جنگ گفت: کسری 51 درصدی بودجه سال 67، ناچیز بودن درآمدهای ارزی، وابسته بودن زندگی جامعه به یارانه، نبود تولید کافی، عدم وجود مواد اولیه صنایع، وارداتی بودن عمده نیازهای کشور، انبارهای خالی، عدم وجود زیربناها، بی کاری مفرط، تخریب 5 استان کشور، انبوه نیروهای آزاد شده از جنگ و مجموعه عوامل دیگر، سیاست های سازندگی را در قالب برنامه اول بر ما دیکته می کرد.

وی با اشاره به وسعت لوازم یارانه ای در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در کشور، افزود: بازار سیاه و واسطه گری در چنین شرایطی رواج یافته بود اما به هر حال سازندگی با دستور امام(ره) آغاز شد و برنامه اول که از سالهای قبل در مجلس بایگانی شده بود، اصلاح، تصویب و ابلاغ شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تعدیل را سیاست مناسب دولت جهت مهار مشکلات مختلف دانست و تقویب بخش خصوصی، اصلاح نرخ ارز، تعدیل یارانه ها در امور داخلی و تنش زدایی در امور خارجی را از جمله پیکانهای سیاست تعدیل خواند و گفت: منتقدان این سیاست هیچ وقت در کنار انبوه انتقادهای خود پیشنهاد اصلاحی ارائه نکردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برنامه های دولت سازندگی گفت: دولت را با 12 میلیارد دلار تعهد تحویل گرفتیم و با آن همه سازندگی که همه کشور یک کارگاه بزرگ بود با 18 میلیارد دلار تعهد تحویل دادیم.

وی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را بزرگترین جهش در تامین اجتماعی خواند و گفت: اشتغال از یک سو معلول رونق اقتصادی و از سوی دیگر عامل رونق می شود؛ به عنوان مثال تاسیس دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری از ابتکارات دولت سازندگی بود؛ برنامه های سازندگی باعث تغییرات عمده در دو دهک بالا و پایین و جدول چینی به نفع طبقات محروم شده بود.

در این دیدار که همراه با پرسشها و بیان ابهامات اقتصادی دانشجویان همراه شد، آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سئوالی در خصوص فشارهای تورمی در سالهای سازندگی گفت: یکی از علل آن حذف تدریجی یارانه های غیر ضروری بود و در عین حال دولت را با 29 درصد تورم تحویل گرفتیم و با 17 درصد تورم تحویل دادیم .

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سئوالی درباره یارانه سوخت نیز گفت: عدالت حکم می کند که در یارانه ها به منافع طبقات محروم توجه بیشتری نماییم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد لایحه کامل تامین اجتماعی به مجلس در سال آخر دولت سازندگی را اقدامی مهمی توصیف کرد و اظهار داشت: اگر دو سه سال زودتر اقدام می کردیم با منابعی که داشتیم و الان هم داریم می توانستیم یک تامین اجتماعی کامل برای همه ایرانیان از بدو تولد تا وفات داشته باشیم.