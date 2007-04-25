40 هزار تن پنبه در سال گذشته وارد کشور شد

مدیرعامل کارخانجات پنبه پاک کنی خراسان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واردات بی رویه پنبه ازمرزهای کشور، گفت:‌ متاسفانه هم اکنون واردات محموله های پنبه از مرزهای کشورمانند سرخس توسط کارخانجات نساجی همچنان ادامه دارد و این در حالی است که 22 هزار تن پنبه درانبارکارخانجات پنبه پاک کنی باقی مانده است.

محمد علافچی با اشاره به رکود بازارپنبه داخلی، افزود:‌ هم اکنون خرید و فروش در بازارپنبه داخلی به کندی صورت می گیرد به طوری که پنبه های داخلی خریداری ندارد و حتی خریداران حاضر نیستند محصول داخلی را با قیمت مشابه محصول خارجی خریداری کنند.

وی خواستارعدم کاهش تعرفه واردات پنبه شد و گفت: ‌از مسئولان خواستاریم که تا زمان باقی ماندن پنبه محلوج در انبار کارخانجات پنبه پاک کنی ، تعرفه واردات پنبه را کاهش ندهند.

علافچی درمورد افزایش قیمت هزینه های تولید پنبه درسال جاری گفت:‌ افزایش قیمت سموم علف کش ،‌و کودهایی شیمیایی موجب شده که پنبه کاران درسال جاری استقبال چندانی ازکشت پنبه نداشته باشند.

وی میزان تولید پنبه درسال جاری را 60 هزارتن اعلام کرد وگفت :‌ با توجه به مشکلات موجود کشت پنبه ،‌درسال جاری معادل سال گذشته پنبه تولید می شود .

علافچی تاکید کرد:‌ وش ورودی به کارخانجات پنبه پاک کنی درسال 85 درمقایسه با سال 84 ؛‌41 درصد کاهش یافته است .

مدیرعامل کارخانجات پنبه پاک کنی خراسان با اعلام آمادگی کارخانجات پنبه پاک کنی خراسان ازخرید وش کشاورزان بیش از قیمت تضمینی ،‌گفت:‌ کارخانجات پنبه پاک کنی خراسان آمادگی دارند که وش کشاورزان را حدود 10 درصد بیش از قیمت تضمینی تعیین شده و با قیمت هر کیلو 550 تومان خریداری کند.