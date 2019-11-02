برگزاری نشست «معماری معاصر مساجد»

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران دومین نشست از سلسله برنامههای «معماری معاصر مساجد» را با عنوان «از سمرقند تا صحار» برگزار میکند.
در این نشست که یکشنبه، ۱۲ آبان ماه با دبیری محمد سعید ایزدی برگزار خواهد شد و شهابالدین ارفعی به سخنرانی خواهد پرداخت.
در این سلسله نشستها که با حضور استادان و صاحبنظران حوزه معماری و شهرسازی از پاییز ۱۳۹۸ به مدت ده جلسه در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد، معماری مساجد بهعنوان شاخصترین تجلی کالبدی بنیان فرهنگیمذهبی جامعه، بررسی میشود.
نشستهای معماری معاصر مساجد، با طرح بنیان نظری آغاز و با معرفی تجارب شاخص معماری معاصر مساجد دنبال میشود و در ادامه با استفاده از تجارب شاخص در کشورهای اسلامی و معرفی تجارب داخلی، بیانیهای با خِرد جمعی و اخذ دیدگاههای متخصصان تدوین میشود و جهت تبدیلشدن به یک سند سیاستگذاری، به شورای عالی شهرسازی ارائه خواهد شد و با تصویب و ابلاغ آن، راهنمایی برای هدایت صحیح جریان معاصرسازی مساجد فراهم میشود.
نشست «از سمرقند تا صحار» روز یکشنبه، ۱۲ آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن همایشهای فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر، تقاطع طالقانی برگزار میشود.
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