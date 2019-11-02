نشست «آموزه های امام رضا(ع) در حوزه آموزش و دانایی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «آموزه های امام رضا(ع) در حوزه آموزش و دانایی» با ارائه احمد پاکتچی در دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

این نشست سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ در دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات، تالار صائب برگزار خواهد شد.