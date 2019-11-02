مرکزنوآوری، رشد و خلاقیت اردستان ۷ هسته علمی را تشکیل داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم ایرج پور عصر شنبه در مراسم جشن دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور اردستان اظهار داشت: دانشگاه پیام نور اردستان یکی از دانشگاههای برگزیده در سطح استان اصفهان است و آن هم با اعداد و ارقام در موضوع آموزش و موفقیت های دیگر که در مقام های اول استان قرار دارد.

وی ابا بیان اینکه هفتمین دانشگاه در کل دانشگاههای کشور از لحاظ پژوهشی دانشگاههای پیام نور است، ابراز داشت: دانشگاه پیام نور تسهیلات خوبی به دانشجویان پرداخت می کند که تا مقطع دکترا تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته است.

رئیس دانشگاه پیام نور اردستان با بیان اینکه این دانشگاه مباحث فرهنگی را در سطر کارهای دانشگاه قرار داده است، ادامه داد: دانشگاه پیام نور اردستان در بین ۴۴ دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نظر اخبار و اطلاعات در سایت مرکزی در مقام اول قرار دارد.

وی تصریح کرد: دانشگاه پیام نور اردستان در سطح استان اولین دانشگاهی بود که نسبت به ایجاد مرکزنوآوری، رشد و خلاقیت اقدام کرده و هدف آن گره زدن علم و صنعت با یکدیگر است تا منجر به سرمایه شود و چرخ های اقتصاد بچرخد.

۳ هسته علمی دانشگاه پیام نور اردستان مجوز ورود به شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان را دریافت کرده است

وی افزود: طبق قراردادی که با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بسته شد مقرر شد تا سه هسته علمی را تشکیل دهیم که در حال حاضر هفت هسته علمی به شکل فعال از مرحله نوآوری عبور کرده و سه گروه آن مجوز ورود به شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان را دریافت کرده اند و در آینده ای نزدیک هر فرد با هر خلاقیت و فکری ورود پیدا کند از او حمایت جدی خواهد شد.

ایرج پور اعلام داشت: دانشگاه پیام نور خود را پاسدار حریم علم، دانش و فرهنگ می داند که در این زمینه حرکتهای بسیار خوبی صورت گرفته و با توان نوین و جدیدی که ورود پیدا می کنند شاهد حرکتهای بهتری خواهیم بود.

دانشجویان افتخاری برای جامعه علمی کشور باشند

امام جمعه اردستان در ادامه جلسه اظهار داشت: دانشجویان با درس خواندن خود به عنوان یک دانشمند در جامعه تاثیرگذار باشند و از فرصت سلامتی و جوانی که در اختیارتان قرار دارد نسبت به افزایش معلومات خود اقدام کنید و اگر این مسیر را با صلابت و استحکام طی کنید آینده خوبی در اختیار تان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: وقتی سخن از دانش و دانشجو به میان می آید یک کلمه مشترک بین این شخصیت ها به چشم می خورد که آن علم است، بر این اساس یک ضلع مثلث دانشگاه اساتید و جامعه علمی آن و ضلع دومش را مکان علم و تعلیم و تربیت و ضلع سومش را دانشجویان تشکیل می دهند و این سه می توانند جامعه علمی را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهند.

حجت الاسلام حسن دهشیری گفت: آنچه امروز در جامعه می تواند حرف اول را بزند علم است؛ ممکن است بعضی ها در پرتو بعضی از بازیگری ها و هنرنمایی ها جزء مشهور بشوند اما همچون بادکنکی با یک ضربه از بین می روند اما درس خواندن و پرکردن فکرتان با معلومات می تواند ماندگاری بیشتری داشته باشد.