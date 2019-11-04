۱۳آبان مصداق پیروزی مقاومت فعال است/دولت ازمسیر سازش باغرب برگردد

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص یوم الله ۱۳ آبان گفت: نظریه سازش و مقاومت فعال در سال های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همواره در تقابل با یکدیگر بوده اند. جریانات ملی گرا و روشنفکران غرب گرا پیش از انقلاب و بعد از انقلاب از طرفداران نظریه سازش بودند و جریانات انقلابی طرفدار نظریه مقاومت فعال بودند و ۱۳ آبان ۱۳۵۸ مصداق پیروزی «مقاومت فعال» در مقابل «سازش» است.

وی تاکید کرد: طرفداران نظریه مقاومت فعال لانه جاسوسی را تسخیر کردند تا به طرفداران نظریه سازش اجازه ندهند انقلاب را از مسیر اصیل خود منحرف کنند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس اظهار داشت: در ماجرای ملی شدن صنعت نفت رویارویی بین طرفداران مقاومت فعال و طرفداران سازش صورت گرفت، سازشکاران مقاومت فعال را کنار گذاشتند و همین اشتباه تاریخی موجب شکست جنبش ملی نفت و حکومت مجدد استبداد شد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه از سال ۴۲ و با آغاز مبارزات انقلابی امام خمینی، مبارزانی که اعتقادات دینی داشتند نظریه مقاومت فعال را برگزیدند،افزود: طرفداران این نظریه مخالف هر گونه سازش با استبداد، استکبار و کفر بودند. این مسیر انقلاب را به پیروزی رساند.

وی اظهار داشت: نظریه سازش همیشه جمهوری اسلامی را به انزوا و کنج تشک کشتی سوق داده است. در برخی مقاطع عمر جمهوری اسلامی این نظریه حاکم بوده است و در مقطعی موجب شد امام(ره) جام زهر را بنوشد. نظریه مقاومت فعال و سازش همیشه در ۴۰ سال عمر انقلاب در مقابل یکدیگر قرار داشته اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اما آنچه موجب توفیق جمهوری اسلامی شده است نظریه مقاومت فعال بوده است.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه جریان غرب گرا و دولت مردان باید با نگاه به گذشته نزدیک و عملکرد خود تجربه اجرای نظریه سازش را بررسی کنند،تاکید کرد: اگر در ۶ سال اخیر با نگاه مقاومت فعال عمل می کردیم توفیقات بیشتری داشتیم.

وی تصریح کرد: نظریه سازان سازش طی ۶ سال اخیر مذاکره و تعامل با غرب را ملاک قرار دادند، این تجربه به همه نشان می دهد دولت یازدهم و دوازدهم مسیر اشتباهی را انتخاب کرده است. سردمداران این نظریه باید این جرات و جسارت را داشته باشند که هر زمانی که احساس کردند اشتباه کردند از مسیر خود برگردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اجرای نظریه مقاومت فعال در عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین، افغانستان و پاکستان تفکر انقلاب اسلامی صادر شد و مردم این کشورها در مسیری حرکت می کنند که ملت ایران طی ۴۰ سال حرکت کرد، صدور تفکر انقلاب اسلامی صدور تفکر مقاومت فعال است بنابراین جمهوری اسلامی با پیگیری این تفکر به سمت انزوا نرفته است.

حسینی شاهرودی تاکید کرد: امروز دنیا نمی تواند در مورد جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد زیرا جمهوری اسلامی با نظریه مقاومت فعال توانسته در منطقه نفوذ گسترده ای داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر در حوزه سازش گاهی اوقات توفیقات حداقلی داشته ایم به پشتوانه نظریه مقاومت فعال بوده است بارها آقای ظریف اعلام کرده است مدیریت آقای قاسم سلیمانی در منطقه موجب شده دولت بتواند امتیازاتی را از غرب در برجام بگیرد.