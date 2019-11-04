زنگ استکبارستیزی به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نواختن زنگ استکبار ستیزی به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان باحضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش، فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان و دیگر مسئولان آموزش و پرورش در دبیرستان دخترانه متوسطه اول علی اکبر داور برگزار شد.
محسن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: ۱۳ آبان روز بزرگ و مهمی است. علاوه بر سه رویدادی که در آبان سالهای۵۸، ۵۷ و ۴۳ رخ داد، سال گذشته نیز با وجود تحریمهای شدید دشمن، ۱۳ آبان با شکوهی داشتیم.
وی ادامه داد: هرچند درگیر جنگ نظامی نیستیم اما جنگی که از ۱۳ آبان ۹۷ به ما تحمیل شده است، آثار تلخ تری دارد. خوشبختانه ملت ایران با جدیت مسئولان این روزها را سرافرازانه پشت سر گذاشته است و این راهبرد آمریکایی ها به شکست انجامید.
وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز می بینیم استراتژی فشار حداکثری به ملت ایران استراتژی ناموفقی است و دشمنان هم این را میدانند.
حاجی میرزایی با اشاره به حلقه واصل اتفاقات مهم در ۱۳ آبان سال های مختلف گفت: همه این موارد نشان از دشمنی آمریکاییها با ایران است.
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