زنگ استکبارستیزی به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان نواخته شد

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: ۱۳ آبان روز بزرگ و مهمی است. علاوه بر سه رویدادی که در آبان سال‌های۵۸، ۵۷ و ۴۳ رخ داد، سال گذشته نیز با وجود تحریم‌های شدید دشمن، ۱۳ آبان با شکوهی داشتیم.

وی ادامه داد: هرچند درگیر جنگ نظامی نیستیم اما جنگی که از ۱۳ آبان ۹۷ به ما تحمیل شده است، آثار تلخ تری دارد. خوشبختانه ملت ایران با جدیت مسئولان این روزها را سرافرازانه پشت سر گذاشته است و این راهبرد آمریکایی ها به شکست انجامید.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز می بینیم استراتژی فشار حداکثری به ملت ایران استراتژی ناموفقی است و دشمنان هم این را می‌دانند.

حاجی میرزایی با اشاره به حلقه واصل اتفاقات مهم در ۱۳ آبان سال های مختلف گفت: همه این موارد نشان از دشمنی آمریکایی‌ها با ایران است.