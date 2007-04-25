دیوار حائل در بغداد اختلافات طائفه ای را تشدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش به قلم "الیستر لیون" آمده است : شمار زیادی از عراقی ها براین باورند که احداث دیوار پیرامون مناطق سنی نشین در شهر "بغداد" پایتخت عراق نظیر دیوار حائل در حال احداث اسرائیل در کرانه باختری رود اردن است که باعث تشدید اختلافات طائفه ای خواهد شد که بغداد را پاره پاره کرده است.

این گزارش افزود : برخی تحلیلگران معتقدند که ایجاد دیوار پیرامون محله "الاعظیمه" و سایر مناطق ناآرام بغداد شاید تاثیر سریعی در کاهش قتل ها در این شهر داشته باشد، اما تاحد زیادی بر بافت اجتماعی بغداد که به دو بخش شیعه نشین در شرق و سنی نشین در غرب تقسیم شده است، زیان خواهد رساند.

برپایه این گزارش، "جوست هیلترمان" از تحلیلگران برجسته گروه بین المللی مبارزه با فجایع در شهر امان پایتخت اردن گفت : هدف از این کار تلاش برای دستیابی به راه حل هایی برای خشونت است و می دانم که مسئولان آمریکایی در تلاش برای مهار خشونت ها هستند تا طرف های مختلف عراق به میز مذاکره بازگردند، اما معتقد نیستم که برای بازگرداندن این طرف ها به میز مذاکره تلاشی واقعی انجام می شود.

نظامیان آمریکایی ساخت دیوار بتونی را از دهم ماه آوریل به طول پنج کیلومتر و ارتفاع سه و نیم متر در اطراف محله "الاعظیمه" بغداد آغاز کرده اند که این محله از سه طرف به محله های شیعه نشین بغداد متصل می شود.

در ادامه این گزارش آمده است : اعتراض های داخلی و سیاسی باعث شد که "نوری المالکی" نخست وزیر عراق روز یکشنبه خواستار توقف احداث این دیوار شود، اما مقام های آمریکایی از ساخت این دیوار دفاع کرده اند و هنوز سرنوشت آن مشخص نشده است.

المالکی گفت : نگران آن است که این دیوار پیامدها و تبعاتی به همراه داشته و عراقی ها را به یاد دیوارهای دیگری بیاندازد که با آن مخالف هستند.

براساس این گزارش، مردم عراق بویژه اعراب اهل سنت این دیوار را به دیوارها و حصارهای خاردار و مراکز ایست و بازرسی شبیه می کنند که اسرائیل درحال احداث آن درکرانه باختری رود اردن برای مقابله با شهادت طلبان فلسطینی است، اما این دیوارها و حصارهای خاردار باعث تقسیم سرزمین های فلسطینی شده و تردد فلسطینیان را با دشواری زیادی همراه کرده است.

"مصطفی علانی" تحلیلگر امور امنیتی در دبی معتقد است : آمریکایی ها خواه بپذیرند یا نپذیرند مردم عراق معتقدند، کاری که آمریکایی ها درعراق می کنند نظیر همان کاری است که اسرائیلی ها در کرانه باختری رود اردن صورت می دهند.

وی افزود : آمریکایی ها می گویند که این موانع موقت و جابجایی و برداشتن آن ساده است، اما آنها در واقع به نوعی پایتخت عراق را از هم جدا می کنند که این مسئله بر سراسر عراق تاثیر خواهد گذاشت.

لیون در گزارش خود آورده است : مقام های آمریکایی می گویند که هدف از احداث این دیوار حفاظت از محله های بغداد همگام با طرح امنیتی موسوم به "اعمال حاکمیت قانون" است که واشنگتن آن را آخرین تلاش برای جلوگیری از افتادن عراق در سراشیبی جنگ داخلی میان اکثریت شیعه و اقلیت سنی این کشور می داند.

"رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد روز دوشنبه گفت : هدف از احداث دیوار جداکردن جوامع نیست و وجود موانع در برخی مناطق برای تحقق نتایج امنیتی مورد نظر است.

این گزارش می افزاید : ارتش آمریکا شاید براین باور است که احداث دیوار به افزایش کنترل افراد مسلح در داخل محله ها نظیر الاعظیمه و دور کردن مهاجمان که با خودروهای بمب گذاری شده دست به عملیات می زنند و نیز دور کردن افراد مسلح از دیگر مناطق کمک خواهد کرد.

اما "حسن الفلوجی" از سیاستمداران اهل سنت معتقد است که آمریکایی ها استراتژی روشنی درعراق ندارند و هم اکنون در تلاش برای دستیبابی به راه حل موقتی حتی به زیان عراقی ها هستند.

در همین حال، برخی از رهبران شیعه نیز از احداث این دیوار ابراز خشم و نارضایتی کرده اند. "نصار الربیعی" رئیس فراکسیون جریان صدر در مجلس نمایندگان عراق گفت که نیروهای اشغالگر بعد از شکست در ایجاد موانع روانی میان ملت عراق هم اکنون کار ایجاد موانع ظاهری را آغاز کرده اند.

براساس این گزارش، "پل بیور" از تحلیلگران امور دفاعی در لندن معتقد است : اگر شما شمار کافی نیرو در اختیار نداشته باشد در این صورت باید به اتخاذ گام های عجیبی روی بیاورید و آمریکایی ها نیروی کافی ندارند و ارتش و پلیس عراق نیز ناکارآمد است.

این گزارش افزود : احداث دیوار شاید جلوی خودروی ها بمب گذاری شده را بگیرد، اما غیرنظامیان در مناطق حفاظت شده همچنان در معرض حملات خمپاره ای یا مهاجمان انتحاری خواهند بود.

براساس این گزارش، اعراب اهل سنت در بغداد که به میراث و تاریخ درخشان خود در پایتخت عراق می بالند با این شک و تردید روبرو هستند که شاید آمریکایی ها و دولت عراق تحت نفوذ شیعیان نیات بدی داشته باشند.

به نوشته لیون، هیلترمن گفت : بسیاری از آنها خودشان را در وهله اول عراقی و سپس اهل سنت تلقی می کردند، اما هم اکنون نگاه به آنها به عنوان اهل سنت و محدود کردن آنها در داخل یک محله اهانت به شمار می رود و سنی ها معتقدند که شیعیان در تلاش برای دور کردن آنها هستند.

لیون درپایان گزارش خود به گفته های یک زن اهل سنت عراق اشاره می کند و می نویسد : یک زن سنی در محله الاعظیمه می گوید که ساخت این دیوار لازم نیست و آنها می خواهند از طریق این دیوار ما را در تنگنا و فشار قرار داده و کشمکش طائفه ای میان ملت مسلمان عراق راه بیاندازند.