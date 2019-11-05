طرح «شهید احمدی‌ روشن» برای حل مسائل کشور اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، حسن سالاریه معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم جهت‌دهی فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی کشور به سمت مشکلات و مسائل واقعی جامعۀ بومی، گفت: در این طرح اساتید خبره دانشگاهی و متخصصان‌برتر صنعتی با شناسایی مسائل و مشکلات اصلی کشور، هسته‌های نخبگانی مسأله‌محور را با مشارکت دانشجویان برگزیده تشکیل داده و به صورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه زمانی معین به حل آنها می‌پردازند.

سالاریه استفاده از توانمندی‌های دانشجویان مستعد در جهت حل مشکلات جامعه، هدایت دانشجویان مستعد برای شناسایی مسائل راهبردی کشور و ایجاد شبکه دانشجویان مستعد و خبرگان دانشگاهی و صنعتی را از مهمترین اهداف طرح شهید احمدی‌روشن برشمرد و ادامه داد: اجرای این طرح سبب افزایش اعتماد دستگاه‌های اجرائی، مراکز علمی و بخش خصوصی به برگزیدگان و افزایش مهارت‌های اجتماعی و روحیه خودباوری دانشجویان همکار در این طرح می‌شود.

معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان در ادامه به مزایای همکاری در این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: دریافتی ماهیانه بیش از مبلغ فن‌یاری در دوره اجرای طرح، تجربه کار تیمی واقعی و بین‌رشته‌ای، استفاده از دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی و همچنین استفاده از اعتبار هسته پژوهشی زیر نظراستاد خبره، از تسهیلات و حمایت‌های مالی و معنوی است که مستعدان همکار در طرح شهید احمدی‌روشن از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی دریافت امتیاز فعالیت‌های نخبگانی بر اساس نظر استاد خبره تا سقف ۱۰۰ امتیاز و استقرار در فضای هم‌افزا در کنار سایر هسته‌های پژوهشی را از دیگر مزایای این طرح برشمرد و اضافه کرد: دانشجویان و مستعدان همکار در این طرح می‌توانند از تسهیلاتی مانند استفاده از شبکه آزمایشگاه‌های راهبردی کشور و شرکت در اردوهای علمی و فرهنگی نیز برخوردار شوند.

سالاریه در ادامه به پیشینۀ طرح شهید احمدی‌روشن اشاره کرد و اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان اولین دوره طرح شهید احمدی‌روشن را با مشارکت بنیاد نخبگان استان تهران در فروردین سال ۱۳۹۶ اجرا کرد. در این دوره گوشه‌ای از نیازمندی‌های صنایع کشور در قالب ۱۱ مسأله ارائه شد و جمعی از خبرگان صنعتی و دانشگاهی مسئولیت راهبری حل آنها را برعهده گرفتند.

معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: در این دوره، مستعدان برگزیده جوایز تحصیلی، بنا به علاقه و رشته تحصیلی خود در یکی از موضوعات پیشنهادی ثبت‌نام و پس از بررسی و تأیید توانایی‌های آنان در هسته علمی حل مسئله مشارکت کردند. در نتیجه اجرای اولین دوره طرح شهید احمدی روشن ۷ هسته نخبگانی منسجم تشکیل شد.

سالاریه با بیان اینکه دومین دورۀ طرح شهید احمدی‌روشن بهمن‌ماه ۱۳۹۶ اجرایی شد، ادامه داد: در دومین دوره طرح، استادان خبره دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی مسائل و مشکلات کشور را در رشته‌های علوم‌پایه، فنی‌ومهندسی، پزشکی و علوم‌انسانی در قالب ۱۴ هسته نخبگانی با مشارکت دانشجویان برگزیده تشکیل داده و به صورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه زمانی معین به حل آنها پرداختند. همکاران حاضر در این دوره، با شکل‌گیری ۱۳ هسته نخبگانی همچنان در حال ادامه فعالیت‌های پژوهشی خود هستند.

وی با اشاره به اینکه سومین دوره طرح شهید احمدی روشن مهرماه ۱۳۹۷ توسط بنیاد ملی نخبگان آغاز شد، اضافه کرد: با توجه به سیاست سعۀ دایرۀ نخبگانی و گستردگی تسهیلات اعطایی به مستعدان و دانشگاهیان، در این دوره طرح‌های پیشنهادی اساتید خبره در قالب ۶۳ هسته نخبگانی ارائه شد.

سالاریه تأکید کرد: تنوع بیشتر در حوزه‌های تحقیقاتی، افزایش قابل توجه تعداد طرح‌های پیشنهادی و اقبال بسیار خوب این طرح از سوی اساتید دانشگاهی و مستعدین برتر در گروه‌های تحصیلی مختلف، از تفاوت‌های سومین دورۀ این طرح با دوره‌های قبلی بود.

معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان در ادامه با تأکید بر مسأله‌محور بودن طرح شهید احمدی‌روشن و تمرکز بر مشکلات و مسائل واقعی کشور، تصریح کرد: در اولین فراخوان دوره سوم با شکل‌گیری ۵۸ هسته نخبگانی مستعدان فعالیت‌های پژوهشی خود را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت توانمندسازی همکاران طرح شهید احمدی‌روشن، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و مهارتی را یکی از اقدامات بنیاد ملی نخبگان دانست و خاطرنشان کرد: بنیاد نخبگان استان تهران با هدف ارتقای سطح توانمندی مستعدان‌برتر همکار در هسته‌های نخبگانی این طرح در مهارت‌های فردی و اجتماعی، کارگاه‌هایی ویژه‌ای از جمله کارگاه نقش مذاکره در فرآیند سیاست‌گذاری، مدل کسب و کار و هوش هیجانی را برگزار کرده است.

سالاریه گفت: همچنین با توجه به ضرورت توانمندی مستعدان در حوزۀ کسب‌وکارهای نوآورانه، کارگاه‌های اصول و فنون مذاکره حرفه‌ای، ارتباط اثربخش، خلاقیت و ایده‌یابی، مدیریت سرمایه و آشنایی با بازار سرمایه، مدیریت مالی برای متخصصان غیر مالی، مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه، سخنرانی حرفه‌ای و ارائه مؤثر و مدیریت زمان و استرس با حضور مستعدان‌ همکار در طرح شهید احمدی‌روشن برگزار شد.