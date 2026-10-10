حسینی: ترویج فرهنگ کتابخوانی باید از خود مسئولان آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی عصر شنبه در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی اظهار کرد: برای رفع محرومیت در حوزه بهره‌مندی از کتاب، همه ما باید نقش خود را به‌درستی تعریف کنیم و به جای انتظار از دیگران، مسئولیت خود را در این زمینه بپذیریم.

وی افزود: در بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی، از جمله موضوع جمعیت، تربیت و مواجهه با آسیب‌ها و مسائل فضای مجازی، گاهی منتظر اقدام دیگران هستیم؛ در حالی که حل این مسائل مستلزم مشارکت همگانی و آغاز حرکت از خودمان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اهالی فکر، قلم و کتاب بیان کرد: اگر هر یک از ما در حوزه فرهنگ و اجتماع نقش و مسئولیت خود را مشخص کنیم و در کنار یکدیگر قرار بگیریم، می‌توانیم در مسیر رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی گام‌های مؤثرتری برداریم.

ضرورت تقویت هویت فرهنگی با استفاده از ظرفیت‌های بومی

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به اهمیت تقویت هویت فرهنگی و بومی استان زنجان، به انیمیشن «سفینه نجات» اشاره کرد و گفت: حدود دو هفته پیش به‌صورت اتفاقی متوجه شدم که داستان این اثر انیمیشنی از روستای شیران در استان زنجان آغاز می‌شود؛ موضوعی که برای من جالب بود و موجب شد این اثر را از نزدیک تماشا کنم.

وی با بیان اینکه تقویت هویت فرهنگی یکی از کارویژه‌های شورای فرهنگ عمومی استان است، افزود: تولید و معرفی آثاری که ریشه در ظرفیت‌ها، هویت و داشته‌های فرهنگی بومی دارند، می‌تواند در تقویت احساس تعلق نسل جدید به فرهنگ و سرزمین خود مؤثر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تشویق کودکان به استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اظهار کرد: هم‌زمان با روز کودک، تخفیف ۸۰ درصدی برای حضور کودکان شرکت‌کننده در نماز جمعه زنجان در سینماهای استان و تماشای این اثر در نظر گرفته شد که در نتیجه آن، نزدیک به هزار بلیت در اختیار کودکان قرار گرفت.

مساجد، مدارس و محلات در ترویج کتابخوانی نقش‌آفرینی کنند

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ مطالعه نباید به برگزاری نمایشگاه‌های کتاب محدود شود، تصریح کرد: محلات، مساجد، مصلاها، مدارس و ادارات نمی‌توانند در برابر مسئله کتابخوانی بی‌تفاوت باشند و هر یک از این مجموعه‌ها باید متناسب با ظرفیت خود در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا، به مسئولان و فعالان حوزه مساجد توصیه خواهد شد با همکاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، زمینه حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در نمایشگاه کتاب و بازدید آنان از این رویداد فرهنگی را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های مطالعه در جامعه گفت: کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های مساجد باید تقویت شوند و پویش‌های مختلف کتابخوانی نیز با هدف ایجاد انگیزه و مشارکت عمومی در جامعه شکل بگیرند.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی نیازمند برنامه‌ریزی و استمرار است، افزود: برای نهادینه شدن فرهنگ مطالعه، باید ابتدا فضای مناسب آن فراهم شود و با تبلیغات هدفمند، زمینه شکل‌گیری جریان‌های فرهنگی و سپس گفتمان عمومی در این حوزه به وجود آید.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به اهمیت فضاسازی فرهنگی در ترویج مطالعه اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب بر اهمیت فضاسازی به‌عنوان مقدمه فرهنگ‌سازی تأکید داشتند؛ چراکه بدون فضاسازی و تبلیغات مناسب، جریان‌سازی شکل نمی‌گیرد و بدون جریان‌سازی نیز نمی‌توان انتظار داشت یک گفتمان عمومی و در نهایت فرهنگ پایدار در جامعه ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتابخوانی فرایندی زمان‌بر و نیازمند استمرار است، افزود: فرهنگ مطالعه یک‌شبه شکل نمی‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت که با اقدامات مقطعی یا صرفاً با توصیه و سخنرانی، جامعه به سمت کتابخوانی حرکت کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر اینکه آموزه‌های دینی و فرهنگی جامعه بر دانش‌اندوزی، آگاهی، تدبر و تأمل تأکید دارند، گفت: جامعه برای رشد و تعالی به دانایی و شناخت عمیق نیاز دارد و کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به این هدف است.

وی با اشاره به حجم بالای اطلاعات پراکنده و سطحی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر ارتباط مستمر و عمیقی با کتاب و کتابخوانی نداشته باشیم، قدرت تحلیل و ارزیابی درست اطلاعات را از دست می‌دهیم و ممکن است هر سخن، خبر یا ادعایی را بدون بررسی و شناخت کافی بپذیریم.

حجت‌الاسلام حسینی ترویج فرهنگ کتابخوانی را یکی از ضروری‌ترین اقدامات فرهنگی جامعه دانست و افزود: مطالعه عمیق، تفکر، تحقیق و گفت‌وگوی علمی به انسان کمک می‌کند تا قدرت تشخیص و تحلیل خود را تقویت کند و در برابر انبوه اطلاعات و اخبار، برخوردی آگاهانه داشته باشد.

مسئولان و فرهیختگان باید الگوی عملی کتابخوانی باشند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت اهالی فرهنگ و فرهیختگان در گسترش فرهنگ مطالعه گفت: اگر افراد فرهیخته حاضر در این جمع تاکنون کتابی تألیف نکرده‌اند، لازم است نگارش و انتشار آثار خود را آغاز کنند؛ چراکه جامعه بیش از هر چیز به الگوهای عملی نیاز دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان خطاب به مسئولان و فعالان فرهنگی حاضر در مراسم اظهار کرد: تا زمانی که خودمان اهل قلم، مطالعه، تحقیق و مباحثه علمی نباشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم فرزندان، همکاران و دوستانمان به‌آسانی دعوت ما به کتابخوانی را بپذیرند.

وی با بیان اینکه دعوت دیگران به مطالعه باید با رفتار و سبک زندگی دعوت‌کنندگان همراه باشد، افزود: برای انتقال فرهنگ کتابخوانی، ابتدا باید در وجود خودمان شوق و حرارت لازم شکل بگیرد؛ زیرا این دغدغه تنها با کلام منتقل نمی‌شود، بلکه سیره و رفتار ماست که می‌تواند دیگران را به مطالعه علاقه‌مند کند.

حجت‌الاسلام حسینی با قدردانی از برگزارکنندگان یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان ابراز امیدواری کرد که این رویداد فرهنگی با استقبال گسترده مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، همراه شود و زمینه تداوم برگزاری سالانه آن در استان فراهم آید.

وی با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری نمایشگاه کتاب زنجان تأکید کرد: امیدواریم با اهتمام مسئولان استان، این رویداد مهم فرهنگی به‌صورت منظم و سالانه برگزار شود و استمرار آن به تقویت فرهنگ مطالعه و افزایش دسترسی مردم به کتاب کمک کند.