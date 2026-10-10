به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم عصر شنبه در دیدار با اعضای بسیج رسانه شهرستان‌های شاهرود و میامی در دفتر خود، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی شهرستان میامی، اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه این شهرستان، میامی با مشکل تخصیص ناکافی اعتبارات مواجه است.

وی با اشاره به سهم میامی در تولید محصولات کشاورزی استان سمنان افزود: ۵۰ درصد گندم، ۱۰۰ درصد حبوبات و ۹۸ درصد کلزای استان در این شهرستان کشت می‌شود، اما تنها ۲۰ درصد اعتبارات استانی بخش زراعت به میامی اختصاص می‌یابد.

فرماندار میامی با بیان اینکه این مسئله در بخش‌های دیگر نیز وجود دارد، تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید توضیح دهند که آیا عدالت در تخصیص بودجه، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای شهرستان‌ها، رعایت شده است یا خیر.

خرم با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات کشور گفت: ۹۳ درصد اعتبارات کشور در اختیار وزارتخانه‌ها و در نتیجه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و سهم فرمانداران از این اعتبارات هفت درصد است.

وی با بیان اینکه موضوع بودجه از جمله محورهای انتقاد و گلایه مردم میامی است، افزود: این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر نحوه تخصیص اعتبارات و پاسخ‌گویی مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

فرماندار میامی در ادامه به مشکلات شبکه بانکی این شهرستان اشاره کرد و گفت: بانک‌های میامی به دلیل کمبود منابع به باجه تبدیل شده‌اند و توان پرداخت تسهیلات کلان برای اجرای طرح‌های گلخانه‌ای و دامداری صنعتی را ندارند.

خرم با تأکید بر اینکه میامی یکی از قطب‌های کشاورزی استان سمنان است، بیان کرد: محدودیت منابع بانکی، فعالان اقتصادی و متقاضیان اجرای طرح‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده و موجب سرگردانی مردم شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت راه‌های شهرستان میامی اظهار کرد: نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر، معادل ۲۰ درصد راه‌های استان سمنان، در محدوده این شهرستان قرار دارد؛ با این حال، مجموع اعتبارات سالانه راه‌های میامی ۵۴ میلیارد تومان بوده است.

فرماندار میامی در پایان تأکید کرد: مدیران کل دستگاه‌های اجرایی باید درباره نحوه تخصیص اعتبارات و تناسب آن با ظرفیت‌ها، نیازها و گستره خدمات‌رسانی در شهرستان میامی توضیح دهند.