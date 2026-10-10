به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی عصر شنبه در نشست شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان استان سمنان در اداره‌کل آموزش و پرورش استان، از برنامه‌ریزی برای برگزاری ماهانه نشست‌های این شورا خبر داد و اظهار کرد: این جلسات با هدف بررسی مسائل، اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت انجمن‌های اولیا و مربیان برگزار خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش استان، کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی، آغاز فعالیت ساختارهای مستقل آموزشی و ثبت رتبه‌های دورقمی در کنکور سراسری را از جمله دستاوردهای ارزشمند استان برشمرد و افزود: این موفقیت‌ها حاصل تلاش، همدلی و همراهی مجموعه آموزش و پرورش و فرهنگیان استان است.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان سمنان با تشریح برنامه‌های هفته پیوند اولیا و مربیان بیان کرد: این مناسبت از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه، با شعارها و عناوین روزانه در حوزه‌هایی همچون مشارکت خانواده و مدرسه، مقاومت و تربیت، سلامت و نشاط اجتماعی، توانمندسازی خانواده‌ها، نماز و توسعه عدالت آموزشی برگزار می‌شود.

بابایی با اشاره به اینکه هفته پیوند اولیا و مربیان فرصتی برای تقویت تعامل میان خانواده و مدرسه است، تصریح کرد: با هماهنگی شهرستان‌ها و مناطق آموزشی، زمینه برگزاری آیین‌های استانی و تجلیل از مدارس برتر فراهم می‌شود تا ضمن معرفی تجربه‌های موفق، نقش انجمن‌های اولیا و مربیان در پیشبرد اهداف تربیتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از شناسایی ۱۹ مدرسه حائز رتبه برتر کشوری و ۱۲ مدرسه برتر استانی در حوزه انجمن‌های اولیا و مربیان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای قدردانی از تلاش مدیران مدارس و رؤسای انجمن‌های این مدارس در دستور کار قرار دارد و نحوه برگزاری آیین تجلیل با توجه به شرایط شهرستان‌ها و مناطق هماهنگ خواهد شد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت برگزاری الکترونیکی انتخابات انجمن‌های اولیا و مربیان در سال تحصیلی جاری تأکید کرد و افزود: با هدف افزایش مشارکت خانواده‌ها و تسهیل فرایند انتخابات، برگزاری الکترونیکی این انتخابات در مدارس استان پیش‌بینی شده است.

بابایی ادامه داد: مدارسی که با محدودیت‌های زیرساختی مواجه هستند، باید مطابق ضوابط تعیین‌شده و با استفاده از امکانات موجود، فرایند انتخابات را با هماهنگی مناطق آموزشی اجرا کنند.