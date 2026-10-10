«ایسایاس» برق صدها هزار نفر را در آمریکا قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، صدها هزار نفر در آلاباما و منطقه پانهندل فلوریدا در آمریکا پس از ورود طوفان ایسایاس به ساحل خلیج مکزیک بدون برق مانده‌اند؛ طوفانی که با بادهای شدید، باران سنگین و آب‌ گرفتگی گسترده به سمت داخل خاک آمریکا حرکت کرده است.

گزارش شده است که برق بیش از ۸۷۴ هزار مشترک در ۳ ایالت جنوب‌ شرق آمریکا قطع شده است.

ایسایاس دیروز جمعه در نزدیکی دستین در ایالت فلوریدا به عنوان نخستین طوفان فصل آتلانتیک به خشکی رسید.

این طوفان هنگام ورود به ساحل، در رده ۲ قرار داشت و بادهای شدید آن نوار ساحلی خلیج مکزیک را درنوردید؛ منطقه‌ای کم‌ ارتفاع که به ساحل‌ های شنی سفید، خانه‌ های تفریحی، بارهای کنار آب و رستوران‌ های دریایی شهرت دارد.

در دستین، جاده‌ها دچار آب‌ گرفتگی شدند و در شهر نزدیک پنساکولا، پلیس از مردم خواست به دلیل وجود آوار و موانع در خیابان‌ ها، از تردد خودداری کنند.

برخی شهرستان‌ های پانهندل فلوریدا به دلیل شرایط خطرناک، عملیات امدادرسانی اضطراری را به طور موقت متوقف کردند.