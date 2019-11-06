مشکلات تیم پیام زیاد است/ امیدوارم نوش دارو پس از مرگ سهراب نشود

اکبر خداوردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی روز پنجشنبه مقابل تیم پیکان تهران در هفته سوم رقابت‌ های لیگ برتر والیبال بدون حضور تماشاگر گفت: به دلیل اتفاقاتی که از فصل گذشته باقی مانده است هر مرحله یک مشکل بروز می کند. ابتدا به دلیل مشکلات مالی دیر به قرعه کشی مسابقات رسیدیم و حال نیز به دلیل اتفاقات رخ داده در اواخر فصل تیم دو بازی از حضور تماشاگر محروم است.

سرمربی تیم والیبال پیام ادامه داد: رو به جلو حرکت می‌کنیم ولی با مشکلات مواجه هستیم. تیم پیکان یکی از تیم‌های پرافتخار آسیا است. هرچند این تیم با مشکلات بسیار لیگ را آغاز کرده است اما در یارگیری عملکرد بهتری نسبت به تیم ما داشته است. ۱-۲ بازیکن مصدوم داریم که نمی‌دانم به بازی روز پنجشنبه خواهند رسید یا خیر. دوست داشتیم بازی خانگی خود را با حضور تماشاگران برگزار کنیم اما محروم هستند. یک سری نامه نگاری‌ها صورت گرفته اما فکر نمی‌کنم تاثیری داشته باشد.

وی افزود: تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم. روحیه بازیکنان خوب است امیدوارم در این دیدار به پیروزی برسیم.

خداوردی درباره فشردگی مسابقات لیگ نیز گفت: مسابقات شبیه لیگ نیست. می‌گویند در ایتالیا نیز لیگ همینگونه برگزار می‌شود اما شرایط جغرافیایی ایتالیا شبیه ایران نیست. روز پنجشنبه با پیکان بازی داریم و برای بازی با سیرجان مجبور هستیم با هزار کیلومتر با اتوبوس به سیرجان برویم و سپس خود را برای بازی با کاله مهیا کنیم! این فشردگی به تیم آسیب می رساند.

سرمربی پیام ادامه داد: هر تیمی زودتر تمرینانش را آغاز کرده است موفق تر است. تیم ما شرایط خوبی ندارد، تمرینات را دیر آغاز کردیم، بازی تدارکاتی نداشتیم و بازیکنان دیر به تیم ملحق شدند. امیدوارم تا نیم فصل چند برد به دست آوریم و سپس در نیم فصل و وقفه یک ماه لیگ با یارگیری نیم فصل دوم را پر قدرت آغاز کنیم.

اکبر خداوردی در پایان گفت: مسئولان، شورا شهر و مدیر کل همیشه به تیم کمک کرده اند اما تقاضا دارم نوش دارو پس از مرگ سهراب نشوند، با شارژ مالی بازیکنان باعث افزایش روحیه تیم شوند.