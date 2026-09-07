به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر ظهر امروز دوشنبه در دویست ‌و چهل و چهارمین صحن شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: زنگ مهر امسال با یاد رهبر شهید و ۱۶۸ غنچه شهید میناب نواخته خواهد شد و زنگ مهر با یادآوری ایثار، شهادت و از خودگذشتگی رنگ و بوی دیگری دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه هر ساله دو تا سه ماه مدارس به صورت فیزیکی غیرفعال هستند، تصریح کرد: در خوزستان به دلیل آلودگی هوا، وجود ریزگردها و موارد دیگر، بیشتر از سایر استان ها تعطیل بودیم البته آموزش در فضای مجازی فعال بود لذا ساختمان های مدارس نیاز به توجه ویژه دارند.

وی ادامه داد: در خصوص پروژه‌های آموزش و پرورش باید همه کنار هم قرار گیریم تا مدارس را بهسازی کنیم که دانش آموزان در فضای مناسب سال تحصیلی را آغاز کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اعلام اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز در خوزستان وجود دارد، تصریح کرد: ۳۰۰ هزار دانش آموز در اهواز هستند و بیشترین حجم مدارس غیردولتی در اهواز وجود دارد.

علی فر با بیان اینکه امسال به سه دلیل شاهد ریزش دانش آموزان از مدارس غیردولتی به دولتی را شاهد هستیم ادامه داد: برخی خانواده‌ها تردید دارند مدارس حضوری باشد در حالی که ما بر حضوری بودن تاکید داریم، شرایط اقتصادی و افزایش شهریه ها دلایل دیگر هستند؛ اکنون تعداد دانش آموزان در هر کلاس به ۴۷ نفر افزایش یافته است.

وی گفت: نمی توانیم دانش آموزان را ثبت نام نکنیم لذا فضای کیفی مدارس از جمله آزمایشگاه و کتابخانه‌ها را به کلاس درس تبدیل کردیم. همچنین شیفت دوم مدارس فعال شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه همه ساله در این ایام استخدام جدید انجام می‌شد، عنوان کرد: امسال با توجه به شرایط کشور، آزمون استخدامی برگزار نشد از طرفی برخی نیروها بازنشسته می شوند که نیازمند تامین نیرو هستیم البته در حال برنامه ریزی هستیم تا اول مهر خصوصاً در مقطع ابتدایی، یک روز بدون معلم نداشته باشیم.

علی فر بیان کرد: در پروژه مهر علاوه بر آموزش و پرورش، شهرداری، پلیس ، برق صمت و دیگر دستگاه‌ها دخیل هستند تا اقدامات اولیه انجام شود لذا انتظاراتی وجود دارد به طور مثال شهرداری در زمینه پاکسازی اطراف مدارس، تامین اتوبوس و تاکسی برای تردد دانش آموزان همکاری داشته باشد.

وی افزود: همچنین با توجه به پیش بینی بارش شدید باران در پاییز اقدامات لازم برای جلوگیری از آبگرفتگی در اطراف مدارس انجام شود تا به اجبار و به دلیل آبگرفتگی مدارس را تعطیل نکنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اعلام اینکه سرویس مدارس در گذشته برعهده مدرسه بود، تصریح کرد: در سال های اخیر این موضوع به تاکسیرانی محول شده اما ناهماهنگی وجود دارد و تنها ۱۰ هزار نفر در سامانه سپند ثبت نام کردند.

علی فر افزود: البته در سامانه اعلام شده یک ماه شهریه را جلوتر پرداخت شود که با توجه به شرایط اقتصادی انتظار می‌رود به اقتصاد مردم توجه شود. همچنین انتظار داریم در هفته اول مهر اتوبوس شهری برای دانش آموزان و معلمان رایگان شود.