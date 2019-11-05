برگزاری المپیک شهری در برنامه های ری قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی‌راد عصر سه شنبه در نشست با مسئولان هیئت‌های ورزشی شهرستان ری با اشاره به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشورها تحت‌تأثیر ورزش قرار دارد اظهار داشت: مدال‌آوری جوانان شهرری افتخاری برای کشور و شهرستان ری خواهد بود.

اسماعیلی راد با تاکید بر اینکه مسئولان ری باید همه تلاش خود را برای پیشرفت و آمادگی ورزشکاران بکار ببندند گفت: موفقیت ورزش شهرستان در سطح کشوری و جهانی از اهداف اجتماعی و عمومی به حساب می آید و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

سرپرست فرمانداری ری در ادامه بیان داشت: بیان و انتصاب پایتخت کشتی به ری بسیار شایسته است چرا که این منطقه از ورزشکاران کشتی گیر زیادی بهره مند است و می توانیم با برگزاری مسابقات متعدد زمینه بیشتر آن را در ری فراهم کنیم و در این راستا نیز میتوانیم به کشف قهرمان بپردازیم.

وی بیان داشت: : ورزش فوتبال در شرایط فعلی تقریباً نیمه حرفه‌ای شده است اما در سایر ورزش‌ها موفقیت‌های این چنینی کسب نشده است لذا برای گام برداشتن در سطح حرفه‌ای ورزش نیازمند کمک ورزشکاران کشورمان هستیم و همچنین با توجه به استقبال گسترده‌ای که از برگزاری المپیک روستایی صورت گرفت اخیراً برگزاری المپیاد شهری در برنامه قرار دارد.



