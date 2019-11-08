مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به خبر رسیدن تعداد کشتهها در مناطق زلزله زده به ۶ نفر، اظهار کرد: این خبر تا الان از هیچ بیمارستانی به اورژانس اعلام نشده است.
وی افزود: تعداد کشتهها در مناطق زلزله زده همان ۵ نفر است.
سخنگوی اورژانس گفت: تاکنون ۵۸۴ مصدوم ناشی از زلزله از عوامل اورژانس، خدمات درمانی دریافت کردهاند که از این تعداد بیشتر نفرات آن با ۲۶۱ و ۲۳۳ مورد مربوط به شهرهای سراب و میانه بوده است.
خالدی با اشاره به جدیدترین آمار مصدومان در بیمارستانها گفت: تنها ۳۶ نفر در بیمارستان بستری هستند.
وی افزود: ۵۴۸ نفر خدمات درمانی را به شکل سرپایی دریافت کرده یا خیلی زود از بیمارستان مرخص شده اند.
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