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۱۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۶:۰۴

سخنگوی سازمان اورژانس کشور؛

تعداد فوتی‌ها در مناطق زلزله‌زده همان ۵ نفر است

تعداد فوتی‌ها در مناطق زلزله‌زده همان ۵ نفر است

سخنگوی سازمان اورژانس کشور، گفت: تعداد کشته‌ ها در مناطق زلزله زده همان ۵ نفر است.

 مجتبی خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به خبر رسیدن تعداد کشته‌ها در مناطق زلزله زده به ۶ نفر، اظهار کرد: این خبر تا الان از هیچ بیمارستانی به اورژانس اعلام نشده است.

وی افزود: تعداد کشته‌ها در مناطق زلزله زده همان ۵ نفر است.

سخنگوی اورژانس گفت: تاکنون ۵۸۴ مصدوم ناشی از زلزله از عوامل اورژانس، خدمات درمانی دریافت کرده‌اند که از این تعداد بیشتر نفرات آن با ۲۶۱ و ۲۳۳ مورد مربوط به شهرهای سراب و میانه بوده است.

خالدی با اشاره به جدیدترین آمار مصدومان در بیمارستان‌ها گفت: تنها ۳۶ نفر در بیمارستان بستری هستند.

وی افزود: ۵۴۸ نفر خدمات درمانی را به شکل سرپایی دریافت کرده یا خیلی زود از بیمارستان مرخص شده اند.

کد مطلب 4766282

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