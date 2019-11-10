احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رانت و سوء استفاده مافیای وزارت نفت در صادرات مواد اولیه قیر( وکیوم با توم) علی رغم وجود بحران تامین قیر برای اجرای پروژه های عمرانی در کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه فصل کارهای عمرانی با توجه به سرمای هوا رو به اتمام است،افزود: کمبود قیر منجر به تعطیلی اجرای پروژه های عمرانی شده است.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی تاکید کرد: وزارت نفت، وکیوم باتوم که ماده اولیه قیر است را در اختیار کارخانه های قیر قرار نمی‌دهد. به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه قیر و محصول نهایی قیر در سطح جهان، وزارت نفت از توزیع عادلانه ماده اولیه قیر سر باز می‌زند.

علیرضا بیگی افزود: البته برای گروه خاصی این ماده اولیه تأمین شده است. این گروه خاص نیز بدون اینکه فرآوری خاصی روی ماده اولیه انجام دهند، آن را صادر کردند و از این رهگذر پول کلانی به جیب زدند.

وی با بیان اینکه این گروه خاص، برخی تولید کنندگان قیر هستند که به جای تولید قیر و محصولات نهایی، مواد اولیه ای که وزارت نفت در اختیار آنها قرار داده بود را صادر کردند،اظهار داشت: بقیه دست اندرکاران صنعت قیر نیز به دلیل اینکه با مشکل تهیه مواد اولیه تولید قیر روبرو بوده اند، با مشکلات متعددی مواجه شده اند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اضافه کرد: حدود دو هزار کارگر در صنایع مختلف قیر مشغول به کار هستند که فرصتهای شغلی آنها به مخاطره افتاده است.

علیرضا بیگی با اشاره به بحران در اجرای پروژه های عمرانی و به مثابه آن از دست رفتن شغل کارگران پروژه های عمرانی و کارگران کارخانه های تولید قیر، یادآور شد: عملکرد وزارت نفت موجب سوء استفاده و رانت خواری افراد خاص شده است.

وی تصریح کرد: مافیایی در وزارت نفت مواد اولیه قیر را صادر می کند و فقط به برخی کارخانه های خاص، مواد اولیه می فروشد که این افراد و کارخانه ها نیز به جای تولید قیر، مواد اولیه را صادر می کنند و رانت بزرگی به جیب می زنند.

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه طبق قانون بودجه، دولت مکلف به تأمین قیر رایگان برای پروژه های عمرانی است،افزود: طی ماه های اخیر، نمایندگان بارها به وزارت نفت در این خصوص تذکر داده اند. امروز با بحران تأمین قیر پروژه های عمرانی مواجه هستیم؛ صدا و سیما نیز در این خصوص مستند مفصلی را به نمایش درآورد که نمایانگر سوء عملکرد وزارت نفت بود.

علیرضا بیگی گفت: در این خصوص نمایندگان تذکری را خطاب به رئیس جمهور تنظیم کردند که در روز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.