فیس بوک به ترویج فرهنگ کاری نژادپرستانه متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سایت مدیوم که اخبار پشت پرده زیادی را در مورد موضوعات مرتبط با فناوری منتشر می کند به تازگی مقاله ای را در فضای مجازی بازتاب داده که در آن تصریح شده سیاهان، لاتین تبارها و آسیایی های مونث شانس زیادی برای استخدام در فیس بوک ندارند و این فرهنگ کاری طی یک سال اخیر و علیرغم اعتراض های گسترده به فیس بوک تغییر چندانی نداشته است.

بر همین اساس مدیران ارشد فیس بوک رفتاری نژادپرستانه را برای گزینش کارمندان جدید در پیش می گیرند و بیشتر ترجیح می دهند مردان آمریکایی و اروپایی غیرمهاجر را به کار بگیرند و چندان علاقه ای به استخدام رنگین پوستان و زنان آسیایی ندارند.

مقاله یادشده که با همکاری برخی کارکنان فیس بوک با هویت افشا نشده نوشته شده، نشان می دهد برخی مدیران فیس بوک تلاش می کنند به دروغ در مورد تعدادی از کارکنان خود که به هر علت با آنها خصومت شخصی دارند، گزارش های منفی دروغین تهیه کنند و بخش مدیریت منابع انسانی فیس بوک نیز به اعتراض های مطرح شده دراین زمینه واکنشی نشان نمی دهد.

همچنین برخی کارکنان سفیدپوست فیس بوک نسبت به کارکنان رنگین پوست و مهاجر رفتارهایی نژادپرستانه و تبعیض آمیز دارند. علاوه بر این، برخی کارکنان سفیدپوست از ارتقای شغلی کارکنان سیاه پوست در فیس بوک خوشحال نمی شوند و در مواردی آنها را سیاه پوستان متکبر توصیف کرده اند که فکر می کنند از بقیه باهوش ترند.