به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» به کارگردانی مجتبی موسوی و محصول مشترک سازمان سینمایی حوزه هنری در ادامه حضورهای جهانی خود، این بار به عنوان بهترین فیلم کوتاه دهمین دوره جشنواره بین‌المللی ایرانیان لندن انتخاب شد. همچنین این فیلم موفق به کسب جایزه ویژه جشنواره ‌بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن «بنجالوکا» کشور بوسنی و هرزگووین شد.

فیلم کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره بین‌المللی مذاهب امروز ایتالیا که از ۱۸ الی ۲۶ آبان در شهر ترنتو ایتالیا در حال برگزاری است، حضور دارد. هفته آینده نیز، این فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه «پاف» که از ۲۸ آبان الی ۶ آذر ماه در کشور استونی برگزار می شود، به نمایش درخواهد آمد.

از دیگر حضورهای مهم بین‌المللی این فیلم می‌توان نمایش در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن لندن (لیاف) اشاره کرد که از ۸ الی ۱۷ آذرماه سال جاری در شهر لندن برگزار می‌شود.