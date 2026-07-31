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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

نماینده اسرائیلی: نوار غزه باید به صورت کامل اشغال شود!

نماینده اسرائیلی: نوار غزه باید به صورت کامل اشغال شود!

نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی در اظهاراتی جنجالی و جنگ طلبانه خواهان اشغال کامل نوار غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تزوی سوکوت عضو کمیته امور خارجه و امنیت پارلمان رژیم صهیونسیتی در اظهاراتی جنجالی گفت: عقب نشینی از غزه یک توهم است. تنها راه حل، اشغال کامل غزه، تشویق مهاجرت داوطلبانه و ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه است.

وی اضافه کرد: من هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه حماس سلاح‌های خود را تحویل دهد نمی‌بینم. فقط ممکن است که آنها با تحویل دادن چند سلاح، نمایش قدرت برگزار کنند.

این نماینده اسرائیلی گفت: ترامپ بهترین دوست ما در کاخ سفید است، اما وظیفه ما محافظت از منافع اسرائیل است. ما روی شهرک‌سازی‌ها در غزه کار خواهیم کرد و این اتفاق درست مانند کرانه باختری رخ خواهد داد.

کد مطلب 6904198

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