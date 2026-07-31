ثبت رکورد ۱۳.۲۷ تن گندم آبی در مزارع قروه

سعدی نقشبندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از کشاورزان شهرستان قروه موفق شده است با تولید ۱۳ تن و ۲۷۰ کیلوگرم گندم آبی در هر هکتار، رکوردی ارزشمند در بخش تولید این محصول راهبردی به ثبت برساند.
وی این موفقیت را نتیجه تعامل مؤثر میان کشاورزان، کارشناسان و مجموعه مدیریت بخش کشاورزی دانست و افزود: اجرای اصول فنی، استفاده از بذرهای اصلاحشده، تغذیه متعادل گیاه و مدیریت صحیح مزرعه، زمینه افزایش چشمگیر عملکرد در واحد سطح را فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر اینکه افزایش بهرهوری مهمترین راهبرد توسعه پایدار کشاورزی است، گفت: ثبت چنین رکوردهایی نشان میدهد ظرفیت تولید در مزارع استان با بهرهگیری از دانش روز و رعایت اصول علمی قابل ارتقا است.
آموزش مستمر، حلقه اتصال علم و تولید
نقشبندی آموزش مستمر کارکنان و کارشناسان را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد و ادامه داد: انتقال یافتههای علمی و تجربیات فنی به عرصه تولید، علاوه بر کاهش هزینههای تولید، موجب افزایش درآمد بهرهبرداران و ارتقای بهرهوری خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای سال زراعی آینده افزود: تهیه نقشه بذری استان متناسب با ظرفیتها و شرایط هر منطقه باید با دقت و نظارت کارشناسی دنبال شود تا ضمن تأمین بذر مورد نیاز، کیفیت تولید و سلامت مزارع نیز ارتقا یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تأمین، توزیع و پایش کودهای کشاورزی را از اولویتهای این سازمان برشمرد و گفت: نظارت مستمر بر نحوه توزیع و مصرف صحیح نهادهها، نقش مهمی در حفظ حاصلخیزی خاک، افزایش عملکرد و پایداری تولید محصولات راهبردی بهویژه گندم دارد.
نقشبندی همچنین نسبت به استفاده از کمباینهای کاهکوب در زمان برداشت غلات هشدار داد و تصریح کرد: استفاده از این ماشینآلات موجب افزایش ریزش محصول و افت کیفیت برداشت میشود، بنابراین کشاورزان باید از کمباینهای استاندارد و دارای معاینه فنی استفاده کرده و توصیههای کارشناسان را مدنظر قرار دهند.
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