به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی خاموشی، نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با حضور در دفتر آیتالله میر سید محمد یثربی، به بررسی وضعیت موقوفات منطقه و طرحهای توسعه فضاهای مذهبی و درمانی پرداخت.
آیتالله میر سید محمد یثربی در این دیدار، با یادآوری قدمت و اصالت تاریخی و فرهنگی منطقه، از ارزشهای میراثی موجود از جمله نسخههای کهن قرن هفتم و هشتم هجری در کتابخانه بنیاد سخن گفت و افزود: این آثار گواهی بر عمق ریشههای دینی و فرهنگی این دیار است.
وی همچنین با اشاره به پیشینه مدرسه علمیه حبیببنموسی و حجرههای مجاور آن، اظهار داشت: در مجاورت این محدوده، قبرستانی قدیمی وجود داشت که با گذشت زمان متروکه شده بود؛ در آن دوران جمعی از مؤمنان دغدغهمند، زمینی را با نیت استفاده به عنوان قبرستان وقف کردند.
آیتالله یثربی با تشریح روند ساماندهی این اراضی و تعامل با شهرداری، تصریح کرد: پیشنهاد شد که زمین مذکور در قالب مقررات وقفی و با هدف پیشبرد امور خیریه به کار گرفته شود؛ به گونهای که عواید و اجارهبهای حاصل از آن، مستقیماً به نفع امور عامالمنفعه از جمله توسعه و پشتیبانی دارالشفا هزینه شود.
وی در پایان خواستار تسریع در مکاتبات اداری و صدور مجوزها از سوی سازمان اوقاف شد تا هرچه سریعتر زمینه بهرهبرداری از این ظرفیت عظیم مذهبی و درمانی فراهم گردد.
حجتالاسلام سید مهدی خاموشی نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامههای سازمان در راستای احیای موقوفات و بقاع متبرکه، بر پیگیری جدی موضوعات و تسهیل فرآیندهای اداری مربوط به این پروژه تأکید کرد.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره به ماهیت شرعی موقوفات و نقش نظارتی سازمان، اظهار داشت: وقف، بیتالمال نیست؛ بلکه مالهای شخصی افراد است که سازمان وظیفه نظارت بر آنها را دارد. بخش بزرگی از موقوفات کشور نیاز به احیا دارند و ما بر روند سنددار کردن، تکبرگی کردن و کاداستر موقوفات تمرکز ویژهای داریم. تاکنون ۸۰ درصد موقوفات سنددار شدهاند و هدف ما رسیدن به رقم ۹۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵ است تا به این ترتیب، دعاوی حقوقی کاهش یابد.
وی همچنین به توانمندیهای گسترده سازمان در زیرساختهای کشور اشاره کرد و گفت: سازمان اوقاف میتواند پیشران بسیاری از کارها در نظام جمهوری اسلامی باشد. برای نمونه، بین ۱۷ تا ۲۳ درصد شبکه درمانی کشور از طریق وقف تأمین میشود. همچنین ما در پی افزایش بهرهوری در زنجیرههای تولید پروتئین، زراعت، تولید چوب و ارزآوری در حوزه دانشبنیانها و حمل و نقل ریلی هستیم تا از وابستگی به نفت خارج شویم.
حجت الاسلام خاموشی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان علاوه بر احیای موقوفات، برنامههای ویژهای برای احیای قنوات و توسعه ظرفیتهای مذهبی نظیر بیش از ۸ هزار امامزاده که از هویتهای دینی کشور هستند، در دستور کار دارد.
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