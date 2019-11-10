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۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۰۰

با دریافت پروانه ساخت؛

مسعود جعفری‌جوزانی «بهشت تبهکاران» را می‌سازد

مسعود جعفری‌جوزانی «بهشت تبهکاران» را می‌سازد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ساخت چهار فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلمنامه‌های «الماس» به تهیه‌کنندگی رحمان سیفی‌آزاد و کارگردانی و نویسندگی حجت قاسم‌زاده، «هزار دست» به تهیه‌کنندگی آزاده مدنی، کارگردانی سیدعلی مدنی و نویسندگی یونس لطفی، «اویی که می‌شناسمش» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی رهبر قنبری و «بهشت تبهکاران» به تهیه‌کنندگی مشترک فتح الله جعفری جوزانی و علی قائم مقامی، کارگردانی و نویسندگی مسعود جعفری جوزانی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

کد مطلب 4768049
زهرا منصوری

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