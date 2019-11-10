به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فیلمنامههای «الماس» به تهیهکنندگی رحمان سیفیآزاد و کارگردانی و نویسندگی حجت قاسمزاده، «هزار دست» به تهیهکنندگی آزاده مدنی، کارگردانی سیدعلی مدنی و نویسندگی یونس لطفی، «اویی که میشناسمش» به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی رهبر قنبری و «بهشت تبهکاران» به تهیهکنندگی مشترک فتح الله جعفری جوزانی و علی قائم مقامی، کارگردانی و نویسندگی مسعود جعفری جوزانی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.
شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ساخت چهار فیلمنامه موافقت کرد.
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