به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر چنگیزی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات در اداره ورزش و جوانان گرمسار ضمن بیان اینکه ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و نمایش ورزش‌ها، بازی‌ها و آئین‌های سنتی و محلی ایران در دستور کار برگزاری جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانی قرار دارد، اظهار داشت: این جشنواره به مدت سه روز به میزبانی گرمسار و با حضور ۱۲ استان کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ششمین دوره جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانی از روز چهارشنبه در شهرستان گرمسار و بخش ایوانکی برگزار می‌شود، تصریح کرد: آذربایجان شرقی، لرستان، گلستان، مازندران، سمنان، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، ایلام، خراسان شمالی و کردستان در این جشنواره حضور دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان گرمسار بابیان اینکه دو گروه شاهرود و مهدی‌شهر از استان سمنان در این جشنواره حضور دارند، افزود: آئین افتتاحیه رسمی این جشنواره روز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه در محل موزه علم و صنعت (کارخانه پنبه) با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود.

چنگیزی با تأکید بر اینکه درمجموع ۴۰۰ نفر شرکت‌کننده از سایر استان‌ها در این دوره از جشنواره پذیرش می‌شوند، یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود هشت هزار نفر برای تماشای این جشنواره حضور یابند.

وی بابیان اینکه قومیت‌های مختلفی ازجمله ترک، کرد، لر، ترکمن، بلوچ، مازنی، کرمانچ، گیلک، عرب و ترکمن در جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانی حضور دارند، تأکید کرد: آئین اختتامیه این جشنواره روز جمعه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.