به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزم‌حسینی در دیدار مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که در محل دفتر استاندار انجام گرفت، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت زائری که سالانه وارد مشهد می‌شوند، ضرورت دارد که این کلانشهر در آینده شهر فرودگاهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخش‌خصوصی برای تامین منابع مالی آمادگی دارد، تاکید کرد: برای فراهم کردن مقدمات ساخت شهر فرودگاهی، در سطح استان آمادگی همکاری وجود دارد و زیرساخت های لازم را فراهم خواهیم کرد.

رزم حسینی تصریح کرد: آلودگی صوتی ناشی از عبور پروازها از روی شهر مشهد، باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است لذا در کنار پرداختن به موضوع احداث شهر فرودگاهی جدید، ایجاد باند سوم در فرودگاه شهید هاشمی نژاد هم باید مورد بررسی قرار گیرد.

در این دیدار مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هم گفت: ظرفیت فرودگاه مشهد بر اساس محاسبات استانداردی که در این خصوص وجود دارد حدود ۶ میلیون مسافر است در حالی که عملکرد این فرودگاه حدود ۱۰ میلیون مسافر در سال است بنابراین همین فرودگاه در چند سال آینده نیاز به توسعه دارد.

سیاوش امیرمکری افزود: در یکی از مطالعات مربوط به ایجاد باند جدید فرودگاه سه یا چهار مسیر مختلف تدارک دیده شده است که در بهترین حالت بازهم یک گوشه ای از شهر را تحت تاثیر خود قرار می دهد. فعلا روی این گزینه کار می کنیم که اجرایی تر است؛ به هرحال ایجاد همین باند چیزی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

وی در رابطه با پیشنهاد استاندار خراسان رضوی در خصوص ایجاد شهر فرودگاهی در مشهد گفت: در این خصوص حتما باید مطالعه ای با همکاری مشاور خارجی و داخلی روی سایت های مد نظر انجام شود تا مراحل بعدی صورت گیرد.

در این دیدار محمود امانی به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه های استان معارفه و از تلاش‌های محمد باقر قاسم زاده تقدیر شد.