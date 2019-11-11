به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقانی امروز در همایش تخصصی ساخت و فناوری قطعات الکترونیکی کنترلرها و ایمنی خودرو از داخلی سازی قطعه الکترونیکی ای سی یو (ECU) خبر داد و گفت: در اوج دوران تحریم ها و فشارهایی که دشمنان خارجی بر اقتصاد ایران و نیز صنعت خودرو وارد می کنند، قطعات مهم و استراتژیک مورد نیاز خودروسازان توسط شرکت های داخلی صاحب نام بومی سازی شده است و هم اکنون جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در حوزه الکترونیک قطعات خودرو در ایران وجود داشته است که ما آن را پایه گذاری کرده و مسیری را طراحی کرده ایم که بتوانیم منطبق با پیشرفت های روز دنیا در حوزه قطعات الکترونیکی خودرو کار را پیش ببریم.

تولید ECU در ایران بومی سازی شد

مدیر مرکز تحقیق و توسعه یک شرکت قطعه سازی افزود: در عین حال مهندسان ایرانی از تمام آنچه که در دنیا در حوزه تولید قطعات الکترونیکی خودرو در حال انجام است، بازدید به عمل آورده و حتی از مشاوران خارجی و ناظران حوزه کیفیت و استاندارد نیز بهره گرفته است تا تولیدات قطعات الکترونیکی ایران منطبق با استانداردهای روز دنیا باشد.

دهقانی با دعوت از تمامی اساتید، نخبگان و دانشجویان برای کمک به پیشرفت تولید قطعات کیفی خودرو در داخل کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون ۴ مدل ECU طراحی شده که به زودی خط تولید تجاری آن در یک شرکت قطعه ساز ایرانی افتتاح خواهد شد که امیدواریم گره ای از مشکلات تحریم باز کند.

وی ادامه داد: فعالیت های ارزشمندی در حوزه داخلی سازی قطعات الکترونیک صنعت خودرو صورت گرفته که بر این اساس تمام تلاش ما این است که عمق ساخت داخل را بتوانیم در تولیدات قطعات خودرو افزایش دهیم. ضمن اینکه در حال حاضر ۱۲۰ متخصص الکترونیک در مرکز تحقیقات راهبردی ما مشغول به فعالیت هستند و توانسته ایم با کمک سه دانشگاه مطرح کشور و جذب ۳۰ دانشجو تحقیقات خود را با آخرین متدهای روز دنیا به روزرسانی کنیم.

وی یادآور شد: ۸ سال است که مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع تولیدی ما در حال فعالیت بوده و تلاش شده تا با برگرفتن توان حوزه های دانشگاهی تحقیقات بر روی پست های الکترونیکی را آغاز کرده و به جایگاهی برسیم که در حال حاضر تمام بردهای الکترونیکی خودروهای کشور در داخل تولید شود.

مدیر مرکز تحقیق و توسعه یک شرکت قطعه سازی تأکید کرد: ECU های تولیدی، خودروهای یورو ۴ را نیز ساپورت می کند ضمن اینکه تلاش شده تا جایی که می توانیم از ارز بری آن هم در شرایط سخت تحریم جلوگیری نماییم. اما باید توجه داشت که در بومی سازی قطعات پیشرفته ای همچون ECU برخی قطعات ریز مورد نیاز برای تولید تنها در انحصار دو تا سه شرکت دنیا قرار دارد و بر این اساس اگرچه شرکت های چینی نیز به سمت تولید این قطعات پیشرفته اند اما به لحاظ اطمینان و امنیت هنوز اعتماد به چینی ها در دنیا در تولید این قطعات به وجود نیامده است.

دهقان اظهار داشت: در مرحله اول تحریم ها که در سال ۹۱ رخ داد، صنعت خودروی ایران در تولید بسیاری از قطعات الکترونیکی دچار مشکل بوده و خط تولید برخی خودروها متوقف شده اند. اما ما به سرعت توانستیم در کمتر از ۶ ماه این محصولات را به خودروسازان ارائه داده و خط تولید را مجدداً فعال نماییم. اما اکنون در دور جدید تحریم ها در حوزه تولید هیچ یک از قطعات الکترونیکی وابستگی وجود ندارد. در حال حاضر توانایی تولید ۳۵۰۰ ECU از سوی مهندسان ایرانی وجود دارد که امیدوارم بتوانیم در مراحل بعد توسعه کار را شاهد باشیم.

اولین محموله قطعات ایرانی خودرو روانه روسیه شد

همچنین در این نشست ستوری عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما در مرکز تحقیقات آن است که بتوانیم عمق ساخت داخل را در صنعت قطعه سازی بالا بریم که بر این اساس تیم مهندسی فرآیند تولید قطعات جدید و بومی سازی آن را آغاز کرده اند. امسال با شرایطی که کشور در حوزه تحریم داشته، تلاش شده تا عمق ساخت داخل را در صنعت قطعه سازی افزایش داده و برنامه داریم تا پایان امسال چند قطعه دیگر را که ارز بری دارند، مشمول داخلی سازی قطعات نماییم.

ستوری افزود: دو ماه پیش اولین محموله صادراتی برخی از قطعات را به کشور روسیه انجام داده ایم و تا یک ماه آینده نیز دومین محموله را نیز ارسال خواهیم کرد.

وی گفت: در چارچوب واحد تحقیق و توسعه علاقه مند به همکاری با دانشگاه ها در چارچوب حوزه های دانش بنیان هستیم و آمادگی پذیرش دانشجویان سرباز را هم خواهیم داشت.

در این نشست انصاری مدیر قوای محرک یک شرکت قطعه ساز گفت: در حوزه تولید ECU باید میان سخت افزار و نرم افزار تفکیک قائل شد. به این معنا که ایران توانسته است اکنون در حوزه نرم افزار ECU که به نوعی مغز افزار این قطعه الکترونیکی به شمار می رود، پیشرفت خوبی داشته و بومی سازی این قطعه را به خوبی انجام دهیم و به لحاظ کیفی خود را با استانداردهای بین المللی هم تطبیق داده ایم.

وی افزود: البته هنوز هم درمورد برخی قطعاتی که در بخش سخت افزاری ECU به کار گرفته می شوند، وابستگی به خارج وجود دارد که آن هم ناشی از انحصاری است که در شرکت های تولیدی مطرح دنیا وجود دارد. به نحوی که برخی از قطعات را تنها دو تا سه شرکت بزرگ بین المللی در ایالات متحده آمریکا تولید می کنند.