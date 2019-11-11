تلاش برای تبیین جایگاه حقوق عمومی در شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری با بیان اینکه دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان های کشور با موضوع " جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری" برگزار خواهد شد، گفت: حقوق عمومی شهر چتر وسیعی است که موضوعات متعدد و متنوعی را در برمی‌گیرد اما متاسفانه در نظر نگرفتن حقوق عمومی شهر در کشور ما موجب نگاه تقلیل‌گرایانه به شهر شده تا جایی که کلیت شهر به کالبد آن، آنهم از زاویه دید درآمدزایی فروکاسته شده است و باید گفت که نقطه انحراف شهرسازی معاصر ما نیز همین غفلت از حقوق عمومی شهر بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون گفتمان قالب در مدیریت های شهری، درآمدزایی از شهر بوده است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، میان توسعه شهری و منافع عمومی و بلندمدت شهر و شهروندان تضاد به وجود آمده است. وخامت بحران‌هایی که کلانشهرهای ما با آن‌ها دست به گریبان هستند به حدی است که دیگر راهکارهای موضعی و سطحی برای حلشان جواب نمی‌دهد لذا در همه عرصه‌ها نیازمند تغییر نگاه هستیم و باید نگاهمان به پدیده شهر، شهروندی، حقوق شهروندی، حقوق عمومی شهر، توسعه شهر به شکلی ریشه‌ای متحول شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: تلاش برای نهادینه کردن حقوق عمومی شهر در سطح نهادی و فرهنگ عمومی می تواند درعرصه های خرد و کلان به پیشبرد اهداف توسعه ای شهرها و از میان برداشتن موانع موجود کمک کند. تبیین حقوق عمومی شهر، گفتمان‌سازی و ایجاد دغدغه و مطالبه در بین عموم شهروندان مسیر ایجاد تحول راستین است.

سالاری اضافه کرد: کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای شهر بنا بر ماموریت های محوله، نقش محوری در این خصوص بر عهده دارند. تحول در عرصه شهرسازی و معماری می‌تواند منجر به تغییر و تحول در همه عرصه‌های مدیریت شهری شود. مجمع مشورتی کمیسیون‌های شهرسازی و معماری این ظرفیت را دارد که با استفاده از توان تخصصی خود و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی، اجتماعی و سیاسی موجود، ‌ موج تبیین و مطالبه حقوق عمومی شهر را در کشور به راه بیندازد. در همین راستا این مجمع موضوع " جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری" را به عنوان محور برای دومین اجلاس خود قرار داد.

وی در خصوص جزییات برگزاری دومین اجلاس این مجمع اظهار داشت: دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور روز پنجشنبه ۲۳ آبان ماه ۹۸ به میزبانی مشهد مقدس و با حضور عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، معاونین وزیر کشور، مقامات بلند پایه قوه قضاییه، روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان های کشور و مسئولان استانی و رییس شورای شهر و شهردار مشهد برگزار می شود.

مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان ها، نهادی غیردولتی و مستقل است که به منظور ایجاد شبکه همکاری مشترک بین کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها و بسترسازی برای تبادل تجربیات و اتخاذ تصمیمات مشترک در راستای تحقق هرچه بهتر مفاد قانون شوراها و تقویت شوراها و حوزه مدیریت شهری و همچنین در راستای ارتقاء کیفیت شهرها و محیط زندگی شهروندان و تحقق مأموریت های شهرسازی و معماری مصوب در اسناد فرادست و همچنین مشارکت موثر در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تهیه طرح‌های شهری با توجه به رویکردها و روش‌های نوین علمی، فنی و شرایط و مقتضیات محلی با هماهنگی بین شهرهای مراکز استان های کشور در تاریخ ۱۲ تیرماه ۹۸ پس از تصویب نظام نامه آن در نخستین اجلاس خود به میزبانی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بصورت رسمی آغاز به کار کرد.