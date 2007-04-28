سرهنگ عبدالله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان سخنان بالا افزود : از ابتدای امسال طرح های ضربتی پلیس آگاهی در سراسر کشور طراحی شد و تمام اداره های آگاهی در راستای خشکاندن قوی و قاطع ریشه جرم های خشن و مرتکبان آن ، مأموریت هایی را انجام داده اند. تا پایان سال نیز با همین رویکرد عملیات های دیگری پیش بینی شده و در دستور کار قرار دارد .

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه برخی از جرم ها امنیت اجتماعی را خدشه دار می کند ، اظهارداشت : از آنجا که جرم های خشن امنیت روانی جامعه را برهم می زند ، پلیس آگاهی تصیم گرفته است تا در سال 86 به برخورد سرسختانه با این گونه بزه ها بپردازد .

وی تصریح کرد : با هماهنگی های انجام شده میان پلیس آگاهی ناجا و قوه قضائیه، بزهکاران جرم های خشن دستگیر شده و به سرعت مورد رسیدگی قضایی قرار می گیرند .

این مقام پلیس آگاهی کشور یادآور شد : آمار عملکرد فروردین ماه جاری این طرح ، نشانگر موفقیت آمیز بودن آن است .

قاسمی با عنوان این مطلب که هم اکنون آگاهی ناجا دارای مجهزترین دستگاه های کشف جرم دنیاست ، متذکر شد : برای هرچه بهتر اجرا شدن طرح مقابله و برخورد با جرم های خشن ، تمامی آگاهی های کشور به دستگاه های پیشرفته کشف جرم مجهز شده اند .

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پاسداری از امنیت مردم و جلوگیری از جرم هایی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد از جدی ترین مواردی است که در دستور کار این مجموعه است ، تأکید کرد : مقابله و برخورد با جرم های خشن در سال 86 را تیم های عملیات ویژه پلیس آگاهی در سراسر کشور برعهده دارند و در این رابطه تجهیز کامل شده اند .

وی ادامه داد : در ادامه برنامه سال 86 پلیس آگاهی کشور، شناسایی و کنترل نامحسوس مجرمان حرفه ای و سابقه دار تا پایان سال به طور جدی دنبال می شود .

قاسمی تصریح کرد : پس از کنترل نامحسوس مجرمان حرفه ای و سابقه دار ، در صورت مشاهده هرگونه جرمی ، با آنها قاطعانه برخورد می شود .

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اذعان به اینکه مشارکت عمومی نقش مؤثری در ارتقای امنیت جامعه دارد ، گفت : باید بپذیریم که پلیس برای برقراری امنیت ، به یاری جامعه نیاز دارد .

وی در توضیح گفته های خویش ، اظهارداشت : از شهروندان تقاضا داریم که برای یاری رساندن پلیس در ارتقای امنیت جامعه ، به محض مشاهده هر گونه مورد مشکوک ، مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیسی (110) به نیروی انتظامی خبر دهند .