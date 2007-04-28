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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸:۰۹

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی کشور خبر داد :

تجهیز تیم‌های عملیات ویژه آگاهی برای اجرای طرح برخورد با جرم های خشن

تجهیز تیم‌های عملیات ویژه آگاهی برای اجرای طرح برخورد با جرم های خشن

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه اولویت کاری آگاهی کشور در سال 1386 بر اجرای طرح «مقابله و برخورد با جرم های خشن» است ، گفت : پلیس آگاهی در سال جاری اهتمام ویژه ای دارد تا با جرم هایی مانند آدم ربایی ، سرقت مسلحانه ، جرم هایی تحت عنوان مسافربرنما و از این گونه موارد ، به شدت برخورد کند .

سرهنگ عبدالله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان سخنان بالا افزود : از ابتدای امسال طرح های ضربتی پلیس آگاهی در سراسر کشور طراحی شد و تمام اداره های آگاهی در راستای خشکاندن قوی و قاطع ریشه جرم های خشن و مرتکبان آن ، مأموریت هایی را انجام داده اند. تا پایان سال نیز با همین رویکرد عملیات های دیگری پیش بینی شده و در دستور کار قرار دارد .

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه برخی از جرم ها امنیت اجتماعی را خدشه دار می کند ، اظهارداشت : از آنجا که جرم های خشن امنیت روانی جامعه را برهم می زند ، پلیس آگاهی تصیم گرفته است تا در سال 86 به برخورد سرسختانه با این گونه بزه ها بپردازد .

وی تصریح کرد : با هماهنگی های انجام شده میان پلیس آگاهی ناجا و قوه قضائیه، بزهکاران جرم های خشن دستگیر شده و به سرعت مورد رسیدگی قضایی قرار می گیرند .

این مقام پلیس آگاهی کشور یادآور شد : آمار عملکرد فروردین ماه جاری این طرح ، نشانگر موفقیت آمیز بودن آن است .

قاسمی با عنوان این مطلب که هم اکنون آگاهی ناجا دارای مجهزترین دستگاه های کشف جرم دنیاست ، متذکر شد : برای هرچه بهتر اجرا شدن طرح مقابله و برخورد با جرم های خشن ، تمامی آگاهی های کشور به دستگاه های پیشرفته کشف جرم مجهز شده اند .

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پاسداری از امنیت مردم و جلوگیری از جرم هایی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد از جدی ترین مواردی است که در دستور کار این مجموعه است ، تأکید کرد : مقابله و برخورد با جرم های خشن در سال 86 را تیم های عملیات ویژه پلیس آگاهی در سراسر کشور برعهده دارند و در این رابطه تجهیز کامل شده اند .

وی ادامه داد : در ادامه برنامه سال 86 پلیس آگاهی کشور، شناسایی و کنترل نامحسوس مجرمان حرفه ای و سابقه دار تا پایان سال به طور جدی دنبال می شود .

 قاسمی تصریح کرد : پس از کنترل نامحسوس مجرمان حرفه ای و سابقه دار ، در صورت مشاهده هرگونه جرمی ، با آنها قاطعانه برخورد می شود .

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اذعان به اینکه مشارکت عمومی نقش مؤثری در ارتقای امنیت جامعه دارد ، گفت : باید بپذیریم که پلیس برای برقراری امنیت ، به یاری جامعه نیاز دارد .

 وی در توضیح گفته های خویش ، اظهارداشت : از شهروندان تقاضا داریم که برای یاری رساندن پلیس در ارتقای امنیت جامعه ، به محض مشاهده هر گونه مورد مشکوک ، مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیسی (110) به نیروی انتظامی خبر دهند .

کد مطلب 477069

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