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۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۸:۱۲

فرمانده انتظامی گلستان خبرداد

کشف یک تن و ۹۰۰ کیلوگرم ماهی سفید قاچاق در بندرگز

کشف یک تن و ۹۰۰ کیلوگرم ماهی سفید قاچاق در بندرگز

بندرگز- فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف یک تن و ۹۰۰ کیلو ماهی سفید قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال در شهرستان بندرگز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار روح الامین قاسمی اظهارکرد: ماموران انتظامی شهرستان بندرگز حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک خودرو نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: طی هماهنگی به عمل آمده با مقام قضائی در بازرسی از خودروی مورد نظر، یک تن و ۹۰۰ کیلو ماهی سفید قاچاق کشف شد که برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی آن یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال برآورد شده است.

قاسمی با اشاره به تحویل محموله کشف شده به مراجع ذی صلاح خاطرنشان کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4770908

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